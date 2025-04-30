Сейчас в Сербии нет ни одного политика с амбициями, который был бы готов пойти на признание самопровозглашенного Косово. Такую оценку в специальном интервью RTVI дал посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко.

«Ни один серьезный политик или ни один политик, который думает о своей перспективе и о своем будущем, никогда не сделает шагов в сторону признания Косово», — уверен Александр Боцан-Харченко.

При этом, по словам дипломата, «на предыдущих этапах были и партии, и отдельные люди, которые были бы готовы пойти на подобные шаги».

«Но в данном случае тот круг политиков, который просматривается, наверное, не готов или не может этого сделать в силу внутренней ситуации, отношения в обществе и понимания того, что после признания Косово ни один из сербских руководителей больше одного дня не удержится в своем руководящем кабинете», — отметил посол России.

При этом Боцан-Харченко подтвердил, что Белград остается привержен курсу на вступление в ЕС, где от сербов и косоваров ждут нормализации отношений.

«В программе нового правительства еэсовское направление подтверждено в качестве приоритета. Наверное, иначе и быть не могло: страна — кандидат в члены Евросоюза, она не отказывается от этого статуса и сохраняет нацеленность на вступление в ЕС. Но вместе с тем была сделана важная оговорка: членство и евроинтеграционный путь при сохранении суверенитета и самостоятельного выбора Сербии», — заключил дипломат.