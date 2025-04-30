Российские граждане, переехавшие в Сербию, не сталкиваются с отказами в консульском доступе при оформлении документов. Кроме того, среди релокантов «не наблюдается массовой антироссийской активности». Об этом в специальном интервью RTVI заявил посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко.

«Консульское дело — очень сложное и требующее, как и в любом посольстве, в любой стране, очень индивидуального подхода, тем более когда речь идет о документах. Поэтому каждый случай надо рассматривать отдельно. На моей памяти у нас не было каких-то острых случаев. Эти люди — граждане Российской Федерации, и в рамках всех необходимых норм и процедур мы делаем все, чтобы удовлетворять их обоснованные обращения», — рассказал Александр Боцан-Харченко.

По оценкам российской дипмиссии, в Сербии находится около 150 тысяч релокантов.

«Многие перемещаются дальше в Европу. Некоторые вернулись или стали возвращаться [в Россию], то есть это не замороженный процесс, который случился один раз или в две волны и остался на том же уровне. Но важно, что политической, массовой антироссийской активности [среди релокантов] не наблюдается», — сказал посол.

По его словам, «Сербия оказалась достаточно привлекательным местом для релокантов — чтобы приехать, обосноваться на какое-то время, заняться какой-то деятельностью или продолжить прежнюю».

«Для этого Сербия приемлема. Сербия неприемлема для антироссийской политической деятельности, поскольку это встречает и противодействие со стороны местных органов. Сербии такая активность абсолютно не нужна», — заключил Александр Боцан-Харченко.