Шесть британских дипломатов, лишенных аккредитации в России, покинули страну много недель назад, их уже заменяют. Об этом сообщили в посольстве Соединенного Королевства в Москве в ответ на запрос RTVI.

«Британские дипломаты покинули Россию много недель назад, их уже заменяют. Обвинения против этих и других британских дипломатов явно смехотворны, это часть более широкой российской кампании по дискредитации Великобритании на фоне продолжающейся напряженности, связанной с украинским конфликтом и другими проблемами», — заявили в британской дипмиссии.

В посольстве напомнили, что в мае правительство Великобритании ввело меры в отношении российского посольства в ответ на растущую российскую угрозу.

«Одна из них включала пятилетний лимит на пребывание российских дипломатов в Великобритании. В результате ряд российских дипломатов покинули свое посольство в Лондоне», — рассказали в дипмиссии.

Как отмечается в сообщении, в начале августа правительство России сообщило посольству Великобритании, что в ответ Москва отзывает дипломатическую аккредитацию у шести дипломатов. В диппредставительстве добавили, что в тот период российские власти «не высказывали никаких других опасений» касательно деятельности этих дипломатов.

В пятницу, 13 сентября, Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщил, что шесть сотрудников британского посольства в Москве были лишены аккредитации, так как в их действиях обнаружили признаки разведывательно-подрывной работы.

В ФСБ добавили, что намерены добиваться досрочного прекращения командировок в Россию британских дипломатов, в действиях которых будут выявляться признаки такой деятельности.

В сюжете, показанном в эфире телеканала «Россия 24», неназванный сотрудник ФСБ заявил, что «Лондон засылает разведчиков в качестве супругов дипломатов, для прикрытия шпионских акций используются малолетние дети».

«Классический британский шпионаж, наблюдать за ним забавно, но больше невозможно», — сказал представитель российской спецслужбы.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что дипломаты британского посольства занимались акциями, которые направлены на нанесение ущерба российскому народу.

В МИД Британии, в свою очередь, назвали обвинения ФСБ «полностью беспочвенными». Также там добавили, что Форин-офис не собирается извиняться «за защиту своих национальных интересов».