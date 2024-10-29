За три года импорт сливочного масла в Россию упал в четыре раза, следует из базы данных статистики международной торговли ООН, на которую обратил внимание RTVI. Если в 2021 году зарубежные страны экспортировали в Россию 38,5 тыс тонн сливочного масла, то в 2023-м — только 9 тыс тонн, а за первые 8 месяцев 2024-го — 7 тыс тонн. При этом в статистике не учтена Беларусь, которая традиционно считается главным поставщиком сливочного масла в Россию.

В денежном выражении импорт сливочного масла Россию также снизился. Если в 2021 году он приближался к $157 млн (22 страны-поставщика), то в 2023-м составил $46,8 млн (11 стран), а в неполном 2024-м — $42,8 млн (9 стран). Все это также без учета Беларуси. В то же время данные Минсельхоза свидетельствуют о том, что Россия нарастила импорт сливочного масла из этой страны. За девять месяцев 2024 года Россия получила 89 тыс тонн белорусского сливочного масла, что на 9% больше по сравнению с предыдущим годом.

Что происходит со спросом на масло Потребление сливочного масла с 2021 года в России активно растет: оно увеличилось с 397 тыс. т до 450 тыс. т в 2023 году (+52 тыс. т за 2 года). Эта тенденция сопровождалась замещением импорта из «недружественных стран» за счет интенсивного пропорционального наращивания внутреннего производства, которое выросло с 283 тыс. т до 336 тыс. т в прошлом году (+53 тыс. т за 2 года). (По данным Союзмолока)

Импорт сливочного масла продолжает играть важную роль в России, рассказала RTVI директор по связям с общественностью Национального союза производителей молока (Союзмолоко) Мария Жебит. По ее словам, около 25% внутреннего спроса на масло обеспечивается импортом, большая часть которого приходится на ближнее зарубежье.

“Сегодня часть внутреннего спроса (главным образом, в b2b-сегменте) по-прежнему обеспечивается импортными поставками, всего около 25% от общего объема рынка, но география поставок изменилась. Импорт составляет сегодня около 10-11 тыс. т в месяц, из которых около 2 тыс. т — из дальнего зарубежья. Сегодня растут поставки из стран ближнего зарубежья, помимо Белоруссии, это Азербайджан, Казахстан, Киргизия, планируются поставки из Ирана и Индии”, — пояснила она.

Импорт масла из дружественных стран увеличился примерно на 15-20% и совместно с внутренним производством полностью покрывает потребности России в продукте, добавила Жебит. По ее словам, поставки из республики Беларусь также увеличились, однако ресурс рынка этой страны ограничен.

“Оценивать только дальнее зарубежье не совсем корректно, так как у нас в целом традиционно основным поставщиком молочных продуктов остается Республика Беларусь (более 80-90% в зависимости категории, и эта доля ежегодно растет)”, — добавила Жебит.

Но если не брать в расчет увеличение поставок сливочного масла из республики Беларусь, то наблюдается снижение поставок сливочного масла из-за рубежа, сказала RTVI Екатерина Новикова, доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова. По ее словам, это связано с переструктуризацией рынка.

“Ранее часть продукции мы получали из стран Европы, Новой Зеландии, стран Латинской Америки. Сейчас же цель правительства — развитие внутреннего рынка молочной продукции. В периоды увеличения спроса планируется выработать механизм, который позволит автоматически насыщать рынок импортной продукцией. Странами-партнерами в поставках сливочного масла на российский рынок будут Иран и Индия”, — подытожила она.

Почему подорожало сливочное масло

С начала 2024 года цены на сливочное масло в России выросли более чем на 23% из-за увеличения стоимости молока и молочных продуктов. Это вызвано, прежде всего, ростом тарифов на ЖКУ и электроэнергию, логистику, ветеринарные препараты и упаковку, рассказал RTVI доцент кафедры экономической Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Морковкин. Он отмечает и роль в этом повышения зарплат, вызванного нехваткой кадров в пищевой промышленности.

“Повышение цен прослеживается по всей цепочке — начиная с корма для крупного рогатого скота и топлива, заканчивая импортным оборудованием и его ремонтом. Так, с начала года упаковка подорожала на 10—35%, главным образом из-за ослабления курса рубля, который упал на более чем на 40% в 2023 году. Практически все компоненты для производства упаковки закупаются за границей”, — пояснил он.

Кроме того, растет экспорт молочных продуктов, включая сухое молоко, что вызывает опасения, указал Морковкин. Поставщикам сырья может быть выгоднее отправлять продукцию на экспорт, чем на внутренний рынок. Это, в свою очередь, толкает агрохолдинги к повышению цен, чтобы застраховать себя от возможных рисков. Эти риски перекладываются на конечного потребителя, что ведет к росту цен в рознице, подчеркнул эксперт.

По мнению Морковкина, сейчас существует явная диспропорция в ценообразовании: основную долю прибыли получают оптовики и ритейл, в то время как производители молочной продукции, формирующие базовую добавленную стоимость, получают сравнительно небольшую долю доходов. Эти вопросы требуют внимания со стороны власти, полагает эксперт.

“Нужно совершенствовать институциональную среду, предлагая меры, которые позволят сбалансировать интересы поставщиков сырья, производителей и потребителей. Важно не допустить шокового роста цен. В противном случае от этой ситуации могут серьезно пострадать небольшие фермерские хозяйства, которые, не имея производственных мощностей по переработке молока, сильно зависят от молокозаводов. Также в зоне риска оказываются и потребители молочной продукции: снижение предложения на фоне ежегодного сокращения поголовья дойного стада в России до 120-150 тыс. голов, приведет к заметному подорожанию натуральной молочной продукции”, — сказал он.

Пока говорить о дефиците сливочного масла рано, Минсельхоз России даже прогнозирует увеличение производства сливочного масла к концу года, указывает эксперт. Наряду с поставками из Беларуси, ожидаются импортные поставки молочной продукции, включая сливочное масло, из Ирана и Индии. Важно рассмотреть возможность расширения сотрудничества в продовольственной сфере со странами БРИКС+, полагает Морковкин.

Для выравнивания ситуации в молочной отрасли необходимо модернизировать и строить новые фермы и животноводческие комплексы, считает Морковкин. По его мнению, на фоне высокой стоимости кредитов фермеры и агрохолдинги также нуждаются в дополнительных мерах поддержки, таких как субсидии и льготное кредитование.