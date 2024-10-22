Всю неделю в Москве и области будут идти небольшие дожди с сильными ветрами, а к выходным стоит ожидать снижение температуры. Об этом RTVI рассказал глава прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов.

«В среду во вторую половину дня, в четверг и в ночь на пятницу будут небольшие дожди, которые могут быть местами умеренными, но мало кто это отличит. И постепенное снижение температуры, но пока без заморозков. Мы переживаем переход от малооблачной погоды к облачной, с крепким порывистым западным ветром, его порывы завтра и послезавтра могут достигать 15−17 метров в секунду», — сообщил синоптик.

Уже с пятницы, продолжил Шувалов, «ситуация начнет слегка упрощаться, потому что с запада приближается антициклон», в столичный регион «вернется погода без осадков». Таким образом, в выходные днем в Московской области, вероятно, погода будет ниже 10 градусов, ночью — «слабые заморозки».

«В Москве будет все-таки положительная температура, в субботу, воскресенье — 0…+2 градуса. Дневная температура уже не будет выше 10 градусов, будет только в пределах +5…+9 градусов тепла», — рассказал собеседник RTVI.

На вопрос, стоит ли водителям переходить на зимнюю резину, Шувалов отметил, что «пока что не имеет, но это моя точка зрения».

Ранее главный специалист «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила в своем телеграм-канале, что днем 22 октября облака над Москвой «поредеют, проглянет солнце». Температура днем, по ее словам, составит 10—12 градусов, что «выше средней для этой даты месяца на 4—5 градусов».