В 2023 году объем двусторонней торговли с Евросоюзом сократился почти на 65% по сравнению с 2021 годом, а за первые четырем месяца 2024-го — почти на 40% по сравнению с показателями прошлого года. Об этом в интервью RTVI заявил исполняющий обязанности постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов.

«Применительно к торгово-экономическим отношениям с Евросоюзом, говорить о каком-то сотрудничестве сейчас достаточно сложно. Ввиду развязанной санкционной войны наше взаимодействие в торговле сильно сократилось. Если сравнивать с показателями 2021 года, то в 2023-м объем двусторонней торговли упал почти на 65%», — рассказал глава российской дипмиссии в Брюсселе.

По прогнозам Логвинова в этом году тенденция продолжится. За первые четыре месяца сокращение товарооборота между Россией и Евросоюзом составило до 40%, если сравнивать с аналогичным периодом 2023-го.

Однако торговля теплится еще в отдельных сферах, к примеру, в энергетике, металлургии и химической промышленности. К тому же иногда странам ЕС удается «выторговать временное изъятие» тех или иных товаров из санкционного списка, добавил он.

Также и.о. постпреда отметил, что теоретически сотрудничество европейского бизнеса с Россией по-прежнему возможно.

«Теоретически возможно осуществление той коммерческой деятельности, которая пока не запрещена и не затрагивается санкционными ограничениями. Но на практике в условиях фактически тотальных санкций Евросоюза найти пути для взаимодействия европейским экономоператорам сложно», — сказал Кирилл Логвинов RTVI.