Пострадавший в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» подал иск к компании-организатору проходившего там концерта группы «Пикник», сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. Он требует взыскать с ответчика 1 млн рублей в качестве моральной компенсации.

Истец считает, что были нарушены права потребителя, поскольку организатор концерта не обеспечил должный уровень охраны мероприятия.

Хорошевский районный суд принял исковое заявление к производству. Подготовка дела к судебному разбирательству назначена на 10 декабря 2024 года.

В июле пострадавшие при теракте в «Крокусе» подали коллективный иск к «Ингосстраху» в Замоскворецкий районный суд Москвы. Его инициаторами выступили люди, которые во время теракта находились в «Крокусе», а также родственники погибших.

Истцы просили установить факт наступления страхового случая для получения выплат по договору страхования гражданской ответственности, заключенному между АО «Крокус Интернешнл» и СПАО «Ингосстрах». Требований в отношении сумм не заявлялось.

Суд вернул коллективный иск без рассмотрения, писало в августе агентство страховых новостей.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта 2024 года перед концертом группы «Пикник». Вооруженные люди устроили стрельбу в здании и подожгли его. В результате нападения погибли 145 человек, пострадали более 550.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация «Исламское государство»*. Западные СМИ со ссылкой на источники в спецслужбах писали, что речь идет о действующей в Афганистане группировке «Вилаят Хорасан»*. Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что непосредственное отношение к теракту имеет Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины. В Киеве отрицают причастность к нападению на «Крокус».

В мае Бортников говорил, что по делу о теракте в «Крокусе» задержаны более 20 человек, включая исполнителей и пособников. К началу июня было арестовано 18 фигурантов дела, еще двое находились под подпиской о невыезде. В августе суд в Москве объявил имена еще пятерых обвиняемых. В ноябре в уголовном деле о теракте в «Крокус Сити Холле» появились четыре новых фигуранта — все они жители Ингушетии.

Следствие считает непосредственными исполнителями теракта Далерджона Мирзоева, Саидакрама Рачабализоду, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова. В августе им ужесточили обвинения, добавив статью об участии в террористической организации.

* организация признана в России террористической и запрещена