Британские табачные гиганты British American Tobacco и Imperial Brands, которые ушли из России после начала военной операции на Украине, отчитались о многомиллионных убытках своего бизнеса из-за потери российского рынка. Это следует из их финансовых отчетов за 2023 год, с которыми ознакомился RTVI.

Британский производитель табачной продукции British American Tobacco потерял на продаже российского и белорусского бизнеса $437 млн. Об этом говорится в отчете о предварительных результатах за год, закончившийся 31 декабря 2023 года, с которым ознакомился RTVI.

“Предназначенные для продажи чистые активы, общая стоимость которых оценивалась в 770 млн фунтов стерлингов, были реализованы за 425 млн фунтов стерлингов. В результате этого убыток от обесценения составил 345 млн фунтов стерлингов”, — говорится документе.

13 сентября 2023 года British American Tobacco объявила о продаже бизнеса в России и Беларуси. У группы было два дочерних предприятия в России (ОАО «Бритиш Американ Тобакко-СПб» и ОАО «Международные услуги по маркетингу табака») и одно дочернее предприятие в Беларуси. В целом потери от ухода из России в 2022 году компания оценивала в $1,2 млрд.

Еще одна британская корпорация Imperial Brands отчиталась об убытке в $536 млн из-за ухода с российского и сопутствующих рынков. Об этом говорится в годовом отчете производителя Davidoff за 2023 год.

«В предыдущем году убыток от ухода с российского и сопутствующих рынков составил 423 млн фунтов стерлингов, включая убыток от перевода российских предприятий в размере 364 млн фунтов стерлингов, обесценение активов и затраты на выход с сопутствующих рынков в размере 35 млн фунтов стерлингов и обесценение нематериальных активов, принадлежащего совместному предприятию Global Horizon Ventures Limited, в размере 24 млн фунтов стерлингов», — говорится в документе.

В отчете указывается, что после анализа последствий, вызванных решением о переносе российского завода, продолжать торговую деятельность в этих регионах нецелесообразно. В том числе из-за пошлин и проблем с цепочкой поставок. Решение о прекращении деятельности привело к обесценению ряда активов, принадлежащих этим рынкам, написано в документе.

Несмотря на заявления об уходе с российского рынка в России продолжают работать два табачных гиганта: Japan Tobacco International и Philip Morris. Компании вошли в тройку лидеров рейтинга Forbes крупнейших иностранных компаний в России.