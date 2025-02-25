Не менее 72% россиян устали от рабочих чатов и мечтают избавиться от них. Об этом пишет RT со ссылкой на данные опроса проекта «HR Lab. — Лаборатория HR Инноваций» и платформы «Академия Здоровья» для аналитического центра «АльфаСтрахование».

37% респондентов испытывают от рабочих чатов «повышенную нервозность». 44% россиян выразили недовольство тем, что их «рабочие переписки не ограничены по времени».

22% рассказали, что для них стало нормой получать сообщения, связанные с их деятельностью, «поздно вечером или рано утром». 17% респондентов пожаловались, что даже в отпуске они не могут отдохнуть, так как напряжены из-за «ожидания новых сообщений».

Лишь 13% граждан, отмечается в материале, разделяют рабочее и личное время, отключая звук в рабочих чатах после окончания трудового дня. 51% считает, что в случае необходимости с работы им позвонят.

При этом 61% из опрошенных отмечают, что, несмотря ни на что, этот формат позволяет им экономить время. Всего в опросе, предполагающем множественный выбор ответа, приняло участие свыше 1,3 тыс. граждан.

В июне 2023 года «Газета.Ru» со ссылкой на данные опроса сервиса SuperJob писала, что у 21% опрошенных переписка рабочих в чатах не вызывает никакого раздражения.

Остальные недовольны тем, что коллеги присылают в чаты фото, гифки, открытки (22% респондентов), глупые и некомпетентные вопросы других сотрудников или начальства (6%), отсутствие конкретики в сообщениях (6%), грамматические ошибки (4%), повтор информации (3%), большое количество сообщений, безэмоциональность и обезличенность общения (2%), записи голоса или слишком длинные тексты (2%).

Сама по себе необходимость вести рабочую переписку в рабочих чатах раздражала 8% опрошенных, еще у 7% аналогичные чувства вызывала необходимость отвечать в нерабочее время.