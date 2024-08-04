Настоятель храма Живоначальной Троицы в Хохлах протоиерей Андрей Ткачев выступил против женщин во власти, заявив, что они должны быть «домоседками». По его словам, желание «зарабатывать больше мужчины и властью заниматься вместе с мужчиной» может возникнуть у женщины лишь в том случае, если ее кто-то «подтолкнул на путь безумия». RTVI узнал, что по этому поводу думают российские женщины-депутаты.

Что сказал Ткачев

Слова протоиерея прозвучали в ходе проповеди, которую он опубликовал на своем YouTube-канале.

«Женщина всю жизнь была домоседка, домохозяйка. От нее требовалась мудрость, хитрость житейская, знание какое-то», — сказал Ткачев.

Он перечислил, что женщина «должна быть домашним доктором», знать, как накормить семью из пяти человек, «имея в руках две жмени пшенной крупы и кусочек сала», и как перешить одежду, сделав из двух старых вещей одну новую.

Однако, по словам протоиерея, примерно с XIX века «угораздило нас попасть в такую полосу истории», когда женщины потребовали себе равных прав с мужчиной, избирательных прав, а потом «во власть захотели лезть зачем-то».

«Зачем женщине власть? <…> Что ей нужно в этой власти такого, чтобы грело ее и было ей хорошо? Это какая-то болезнь, какая-то зараза, какая-то напасть такая, чтобы женщины были депутатами разных созывов, там где-то сидели, бумажки [неразборчиво]. <…> Если тебя любят, у тебя дети есть, тебе что, заняться, что ли, нечем?» — рассуждает священнослужитель.

Как отреагировали депутаты

По словам главы Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нины Останиной (КПРФ), «то, что говорит протоиерей Ткачев, конечно, относится к позавчерашнему веку, периоду до 1917 года».

«Мужчины и женщины равны у нас с 1918 года. В Конституции 1918 года впервые было закреплено политическое равенство, а до этого женщины получили в 1917 году гражданские права. Равенство мужчин и женщин у нас зафиксировано, начиная с Конституции 1918 года, и никуда оттуда не исчезало», — сказала Останина RTVI.

Депутат признала, что при этом в России есть проблема неравной оплаты труда мужчин и женщин и даже так называемый «стеклянный потолок», мешающий женщинам продвигаться на более высокие должности.

«При приеме женщин на работу совершенно очевидно, что работодатель, если с дипломом к нему пришли условно молодая девушка и молодой человек, отдаст предпочтение молодому человеку, потому что понятно, что девушка захочет выйти замуж, родить ребенка», — продолжила Останина.

Она напомнила, что на начальном периоде частичной мобилизации именно женщины выступили в защиту мужчин-отцов.

«Когда я пошла в Генеральный штаб, я что-то не слышала голоса Ткачева, я не слышала голосов мужчин, которые забыли о том, что у многодетных отцов есть особые обязательства перед семьей и надо дать им возможность воспитывать семью, ибо дороже государству обойдется потом безотцовщина. <…> Боремся! Оружие не сложим!» — сказала Останина.

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Оксана Дмитриева заявила RTVI, что, по ее мнению, «вопрос равноправия женщин уже давно решен».

«Женщины во власти были всегда — и императрицы, и в допетровской Руси. <…> Вообще, если обратиться к основным писаниям, там тоже, в общем, роль женщин, в том числе и во власти их влияние, достаточно подробно описана», — сказала Дмитриева.

Она добавила, что выступает против «женских квот» и каких-то иных специальных мер, поскольку женщины «вполне спокойно не только выдерживают равную конкуренцию с мужчинами, но и выигрывают».

«Более того, когда выборы проходили по одномандатным округам и по спискам в первых Думах, то доля женщин, которые прошли по одномандатным округам в борьбе, была больше, чем доля женщин, которые были по партийным спискам. То есть женщинам предлагалось в такой жесткой борьбе выигрывать, а мужчины для себя оставляли партийные списки», — рассказала депутат.

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова считает, что «все должно быть абсолютно естественно: есть и женщины, и мужчины, и они должны быть в политике».

«Это не связано со счастьем, с наличием детей. Мама с детьми может быть прекрасным политиком или бизнесменом, так же как и прекрасной домохозяйкой», — сказала Лантратова RTVI.

По ее словам, женщина «обладает материнским чувством, особой интуицией», она «по-другому мыслит и понимает, чего не хватает».

«Зачастую в ряде серьезных направлений, будь то социальная политика, политика в сфере демографии, политика в сфере защиты детства и так далее, женщина порой может предложить более нестандартные варианты решения той или иной ситуации», — отметила депутат.

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко назвала слова Ткачева «его частным мнением».

«Мы с патриархией сотрудничаем — и очень успешно — и по реставрации храмов, и по идеологическим вопросам», — поделилась Драпеко.

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Тимофеева слова священника комментировать не захотела. «Я занимаюсь солдатами на СВО, зачем заявления ради заявлений?» — сказала она.