Мексика не согласна с введением санкций против России, поскольку подобные ограничительные меры никогда не способствуют мирному урегулированию конфликтов. Такую позицию посол Мексики в России Эдуардо Вильегас Мехиас высказал в специальном интервью RTVI.

«Позиция Мексики с самого начала, еще во время президентства Лопеса Обрадора [в 2018-2024 годах], заключалась в стремлении к миру. Так было изначально: Мексика просила, чтобы Россия и Украина дали возможность своим гражданам жить в мире. И именно поэтому Мексика заняла позицию, как вы справедливо отметили, скажем так, двойственную», — сказал Вильегас.

Мексика осуждает военный конфликт на Украине, но при этом не согласна с введением санкций против России, заявил посол.

«С одной стороны, речь идет об осуждении вторжения (согласно официальной версии России, на Украине проводится спецоперация. — Прим. RTVI). Но, с другой стороны, Мексика не согласна с введением санкций. Введение санкций в парадигме Мексики никогда не будет способствовать мирному процессу. Такую же ​​позицию Мексика занимает, например, в отношении Кубы. На протяжении многих десятилетий Мексика систематически говорила «нет» блокаде Кубы», — пояснил Вильегас.

Дипломат рассказал, что, когда он два года назад вручал верительные грамоты Владимиру Путину, президент России отметил, что позиция Мексики «сбалансированная и уравновешенная».

«Мы стремимся к позиции без крайностей, без провокаций в отношении России. И это то, что, возможно, не понимают в других странах. Главное — не пытаться обострить ситуацию», — подчеркнул посол Мексики.

По мнению Эдуардо Вильегаса, «в других частях света вместо того, чтобы действительно искать условия для мира», стремятся «подлить масла в огонь».

«Мы в Мексике убеждены, что мир — это не цель, а путь. То есть мы должны во что бы то ни стало стремиться к миру прямо сейчас, потому что в итоге люди продолжают умирать. Какими бы ни были цифры, люди умирают», — заявил собеседник RTVI.

По его словам, Мексика всегда стремилась к тому, чтобы «в международных отношениях меньше всего страдали сами люди». «Где бы они ни находились: будь то в Палестине, Украине или где-либо еще. Мы стремимся к тому, чтобы население, простые люди, меньше страдали. И чтобы правительства уже договорились между собой. Самое главное — это люди», — заключил Вильегас.