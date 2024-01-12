Жители западной части ФРГ очень благодарны русском народу за объединение Германии. Об этом заявил праправнук первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка Александр фон Бисмарк в интервью RTVI.

«Западные немцы благодарны русским, очень благодарны за то, что русские допустили объединение Германии, потому что разрешение на это пришло сверху, из Москвы. Вы, наверное, видели фотографии из тех лет, как люди после падения [Берлинской] стены обнимались, плакали от счастья», — сказал фон Бисмарк.

Он добавил, что не может понять, почему СМИ, «которые тоже очень позитивно об этом писали, сейчас с такой готовностью совершают нападки на россиян и на все русское».

Две Германии

После Второй мировой войны Германия была поделена на четыре оккупационные зоны: советскую, американскую, британскую и французскую. В 1949 году на территории советской зоны оккупации была провозглашена социалистическая Германская Демократическая Республика (ГДР). Западные зоны оккупации образовали Федеративную Республику Германии (ФРГ), которая в 1955 году вступила в НАТО.

Берлин был разделен на две части, при этом западная часть города (столица ФРГ) стала анклавом, со всех сторон окруженным территорией ГДР. В 1961 году вокруг западного Берлина была возведена Берлинская стена.

В 1989 году, во времена перестройки в СССР и «бархатных» революций в Восточной Европе, Берлинская стена была разрушена. В 1990 году территория ГДР вошла в состав ФРГ.

В 2010 году в Берлине поставили скульптурные портреты бывших лидеров СССР, США и ФРГ — Михаила Горбачева, Джорджа Буша-старшего и Гельмута Коля. Экс-канцлер Гельмут Шмидт заявил, что «без мужества Горбачева, осмотрительности Буша и решимости Коля» объединение Германии не состоялось бы.

В 2019 году тогдашний глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что проводимая Горбачевым политика гласности и перестройки «проложила путь» к объединению Германии.

В 2020 году памятник Горбачеву открыли в немецком городе Дессау-Рослау.