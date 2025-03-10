Правительство России не поддержало законопроект о продаже алкоголя только по специальной записи на «Госуслугах» о прохождении профилактической беседы с врачом-наркологом. Отзыв кабмина имеется в распоряжении RTVI.

«Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект», — сказано в документе.

Законопроект, которым предлагается ограничить продажу алкоголя совершеннолетним гражданам, в декабре внес в Госдуму депутат от ЛДПР Андрей Свинцов. Согласно инициативе, перед покупкой спиртных напитков нужно пройти беседу с врачом-наркологом и получить соответствующую подтверждающую запись на «Госуслугах». При наличии такой отметки система будет генерировать QR-код, который позволит купить алкоголь.

«Учитывая существующие негативные тенденции, предлагается гражданам по достижении 18 лет, изъявившим желание приобретать алкоголь, обращаться в специализированное медицинское учреждение по месту жительства для прохождения обследования у врача-нарколога и получения исчерпывающей информации о негативных последствиях употребления алкоголя для здоровья человека. По результатам обследования и профилактической беседы соответствующее медицинское учреждение заносит в ЕПГУ (Единый портал государственных и муниципальных услуг. — Прим. RTVI) информацию о прохождении профилактической беседы с гражданином», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Как утверждал Свинцов, его инициатива призвана решить проблему, связанную с ростом употребления алкоголя несовершеннолетними. Депутат сравнивал предлагаемые изменения с порядком получения водительского удостоверения, согласно которому право управления транспортным средством не предоставляется гражданину автоматически по достижении им 18-летнего возраста.

В правительстве при рассмотрении законопроекта Свинцова обратили внимание на то, что в российском законодательстве установлен запрет на розничную продажу алкоголя несовершеннолетним. В связи с этим предлагаемые изменения «не соответствуют целям, обозначенным в пояснительной записке» к документу, говорится в документах пракомиссии по законодательной деятельности.

В правительственном отзыве отмечается, что из содержания законопроекта «неясен механизм реализации указанного запрета, в частности способы и порядок проверки или подтверждения записи на ЕПГУ о прохождении профилактической беседы с врачом-наркологом». Также не представляется возможным определить, каким образом положения документа будут применяться в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, указывает кабмин.

Как считает правительство, предлагаемая Свинцовым инициатива «может спровоцировать лиц, не имеющих подтвержденной записи на ЕПГУ о прохождении профилактической беседы с врачом-наркологом, приобретать и потреблять нелегальную алкогольную продукцию, представляющую опасность для жизни и здоровья».

Кроме того, кабмин предупредил о росте нагрузки на систему здравоохранения.