В правительстве поддержали законопроект, который обяжет информировать наследников о наличии у умершего невыплаченных кредитов, до того как они вступят в права наследования, узнал RTVI. «Это поможет сделать обоснованный вывод о принятии наследства либо об отказе от наследства», — говорится в проекте отзыва кабинета министров.

На заседании правительственной комиссии по законопроектной работе 18 декабря был одобрен проект отзыва (есть в распоряжении RTVI) на инициативу депутатов-единороссов Наталья Костенко, Ивана Демченко и Андрея Дорошенко

Законопроект был внесен в Госдуму в июле 2023 года. В пояснительной записке авторы напоминают, что в соответствии с Гражданским кодексом в случае смерти человека в его наследством считаются принадлежавшие ему на день смерти «вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности, и обязанности «по оплате невыплаченной наследодателем на дату его смерти задолженности по кредитам (микрозаймам)». Причем наследники отвечают по долгам умершего солидарно, то есть совместно, пропорционально своей доле в наследстве.

Статья 1154 ГК определяет срок вступления в наследство в шесть месяцев со дня открытия наследственного дела, а статья 1157 ГК дает право наследнику наследство принять или отказаться от него.

«На сегодня не определен порядок информирования наследников о кредитных долгах наследодателя. В связи с этим зачастую в правоприменительной практике наследники спустя полгода после принятия наследства… узнают о кредитных долгах наследодателя только после получения досудебных исков или требования кредиторов о досрочном погашении кредитной задолженности», а кредитные долги иногда превышают стоимость принятого в наследство имущества, отмечают депутаты.

Зачем нужен этот закон

Особенно часто попадают в подобные ситуации дальние родственники умершего. Кроме того, общий срок исковой давности по кредитам — три года, и может получиться так, что после вступления в наследство через год-два наследник вдруг столкнется с необходимостью платить.

Наталья Костенко рассказала RTVI, что обратила внимание на эту проблему, когда проводилось совещание по развитию института уполномоченных по правам ребенка:

«Органы опеки жаловались, что им приходится принимать решение о принятии наследства за несовершеннолетних детей-сирот в случае смерти родителей, и получается, что они порой вешают на детей огромные долги, по ЖКХ или кредитам в том числе, не имея объективной информации об их наличии. Если бы они знали о долгах и их размере, то могли бы не принимать наследство. А то, когда сирота достигает совершеннолетия, с него начинают требовать выплат».

Дела об унаследованных долгах нередки в судебной практике. Например, в марте 2021 года Верховный суд рассматривал дело гражданки, оставшейся после развода с ребенком, суд обязал лишенного родительских прав отца платить алименты, но тот отказывался. Было возбуждено исполнительное производство.

Когда бывший муж умер, наследником его квартиры стоимостью несколько миллионов рублей стала мать. Долг по алиментам к этому времени вместе с неустойкой составлял почти равную стоимости квартиры сумму. Женщина решила через суд добиться от наследницы выплаты неустойки. Суды первой и второй инстанций с ней согласились. Но мать умершего обратилась с жалобой в Верховный суд.

Судебная коллегия по гражданским делам ВС решила, что накопленные по алиментам на момент смерти плательщика долги могут быть взысканы с наследника. Но обязанность выплачивать алименты к наследникам не переходят.

Как предлагается исправить недостатки

В тексте законопроекта предложен следующий механизм информирования наследников о долгах умершего: нотариусы в срок не позднее трех рабочих дней после открытия наследственного дела должны направлять запрос в Центральный каталог кредитных историй, чтобы получить информацию о том, в каком именно бюро кредитных историй хранится история наследодателя — или о том, что он нигде должником не значится.

Если долги найдутся, нотариус обратится в то бюро, где хранятся сведения, а потом уведомит наследника о проблеме письмом. Сделать это требуется до того момента, когда придет время вступать в наследство. Одновременно предлагается разрешить обмен информацией о вкладах и счетах наследодателя между банками и нотариусами в электронном виде — «при наличии технической возможности».

В проекте одобренного правкомиссией отзыва говорится, что этот механизм действительно «будет способствовать обеспечению прав наследника на получение полной и достоверной информации о принимаемом наследстве и поможет им своевременнно сделать обоснованный вывод о принятии наследства либо об отказе от наследства», и потому законопроект поддерживается.

Нерешенные вопросы

Вместе с тем высказаны несколько замечаний. В частности, вопрос электронного взаимодействия нотариусов и бюро кредитных историй сейчас «не урегулирован», понадобится установить порядок такого взаимодействия, что потребует времени и «изменения срока вступления» закона в силу, считают в правительстве.

Кроме того, надо будет внести корреспондирующие изменения в действующий закон «О кредитных историях» и в Основы законодательства РФ о нотариате. Отдельно следует оговорить, что бюро кредитных историй должны будут предоставлять сведения о долгах наследодателя «на безвозмездной основе», то есть бесплатно, полагают в кабмине

«Недостаточно определенными» называются в проекте отзыва и положения законопроекта об уведомлении наследников в письменной форме в течение срока, установленного для принятия наследства: срок надо будет конкретизировать, и определить объем сведений, которые надо сообщать наследнику, объясняется в документе.

И, наконец, «законопроектом не урегулирован вопрос оповещения наследников о наличии неисполненных на дату смерти наследодателя долговых обязательств перед кредиторами, не являющимися кредитными организациями», потому что умерший мог иметь долги и перед частными лицами или нефинансовыми организациями.

Думский Комитет по госстроительству и законодательству эту инициативу еще не рассматривал.

Марина Озерова