В России с 16 до 14 лет снизится возраст уголовной ответственности за диверсии. Соответствующий законопроект депутата Госдумы Олега Гарина поддержали в правительстве, сообщил источник RTVI.

В документе отмечается, что подростки, достигшие ко времени совершения преступления 14-летнего возраста, подлежат ответственности за диверсию, прохождение обучения

в целях осуществления диверсионной деятельности, а также за организацию диверсионного сообщества и участие в нем.

Изменения вносятся в статьи 281, 281.2 и 281.3 Уголовного кодекса. Максимальное наказание по этим статьям предусматривает пожизненное лишение свободы.

«Законопроект направлен на совершенствование уголовно-правового механизма противодействия диверсионной деятельности как угрозе экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации», — отмечается в материалах правительственной комиссии по законопроектной деятельности.

Диверсией считается, например, совершение взрыва, поджога направленных на разрушение или повреждение предприятий, сооружений, объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, средств связи, объектов жизнеобеспечения населения либо на нанесение вреда здоровью людей и (или) компонентам природной среды, если эти действия совершены в целях подрыва экономической безопасности или обороноспособности страны.

Сейчас с 14 лет наступает уголовная ответственность, за такие преступления как убийство, умышленное причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью, похищение, изнасилование, кражу, грабеж, разбой, вымогательство, угон, теракт, участие в деятельности террористической организации, захват заложника, участие в незаконном вооруженном формировании, участие в массовых беспорядках, хулиганство при отягчающих обстоятельствах , вандализм и так далее — всего по 32 статьям УК.

Действующее законодательство предусматривает, что если несовершеннолетний достиг 14 лет, но вследствие отставания в психическом развитии, не связанном с психическим расстройством, во время совершения общественно опасного деяния не мог в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими, он не подлежит уголовной ответственности.