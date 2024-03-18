В России могут ограничить трансляцию рекламы в видеоиграх 15 секундами, в видеоиграх для детей установить возрастные требования к рекламе. Соответствующий законопроект, разработанный депутатами Госдумы от ЛДПР, правительственная комиссия по законопроектной деятельности предложила авторам доработать, сообщили источники RTVI.

Внесенный в Госдуму законопроект депутатов Госдумы во главе с Леонидом Слуцким допускает рекламу в видеоиграх при условии, что ее продолжительность не превышает 15 секунд, а прерывание видеоигры на рекламу происходит не чаще одного раза в 20 минут.

Одновременно в отношении видеоигр для детей предлагается установить дополнительное ограничение: реклама должна соответствовать той же возрастной категории детей, на которую рассчитана сама видеоигра, следует из законопроекта.

В действующем законодательстве продолжительность и содержание предлагаемой к просмотру рекламы в видеоиграх никак не регулируется.

«Проблема распространения рекламы в видеоиграх приобретает особую остроту ввиду распространенности модели «бесплатная игра», чей принцип основывается на отсутствии абонентской платы и обязательных платежей, но предусматривает демонстрацию рекламы в качестве обязательного условия продолжения видеоигры или продвижения в игровом процессе», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В материалах комиссии, имеющихся в распоряжении RTVI, отмечается, что «объект правового регулирования не определен — в настоящее время термин «видеоигра» в федеральном законе отсутствует».

Кроме того, авторы не предложили механизм контроля и мониторинга со стороны ФАС такой рекламы, учитывающий особенности разных видов видеоигр и способы их распространения, говорится в документах комиссии.

«Таким образом, содержащиеся в законопроекте новые требования не могут быть реализованы на практике, что не позволяет поддержать его концепцию. С учетом изложенного законопроект требует доработки», — отмечают в правительстве.

Законопроект будет доработан с учетом позиции правительства, заявил в беседе с корреспондентом RTVI один из его авторов депутат Госдумы Сергей Леонов. «Законопроект будем с учетом позиции правительства дорабатывать. Мы считаем, что законопроект имеет право на жизнь, и, безусловно, нужно сокращать время рекламы в онлайн-играх», — сказал Леонов.

Более того, возрастная маркировка игр должна быть повышенной, если в них предусмотрены покупки. «Некоторые игры — вообще онлайн-магазин, где можно за деньги «прокачать» героя или бонусы, облегчающие прохождение игры — дети бесконтрольно могут тратить деньги, даже порой не осознавая это. Возрастная маркировка для таких игр должна быть как минимум 16+», — отметил Леонов.

Доработанный законопроект может быть внесен в Госдуму до конца весенней сессии, то есть до августа, уточнил депутат.

Законопроект об ограничении был внесен в Госдуму в декабре 2023 года и столкнулся с критикой со стороны Ассоциации развития интернет-рекламы (АРИР). Как писала «Российская газета», в письме за подписью главы АРИР Бориса Омельницким в адрес главы комитета Госдумы по экономполитике Максима Топилина отмечается, что «в законопроекте не приводится ни определение видеоигры, ни ее отличительные признаки, которые позволили бы провести различия между видеоигрой и иными объектами правового регулирования». Также отрасли неясно, «учитываются ли переход между уровнями или нахождение в меню игры как процесс игры, который не может прерываться рекламой больше предлагаемого законопроектом времени».

Кроме того, в письме указывается, что подобное регулирование потребует затрат из бюджета на создание системы мониторинга, чтобы контролировать выполнение требований законодательства. В АРИР высказали опасения, что принятие закона лишит разработчиков игр возможностей для монетизации, а следовательно — для развития бизнеса. Кроме того, отмечают эксперты, авторы законопроекта не учли специфики видеоигр и того, что в них существует целый ряд иных способов монетизации, которые оказываются вне пределов регулирования, что создаст неравные условия для конкуренции.