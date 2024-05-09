Прах советского маршала Константина Рокоссовского, захороненный в Кремлевской стене, следовало бы перезахоронить на Новодевичьем кладбище рядом с могилой его жены и дочери. О таком желании семьи правнучка военачальника Ариадна Рокоссовская рассказала в специальном интервью RTVI.

«Прадед сам не хотел быть похоронен в Кремлевской стене. Он даже говорил уже в больнице: «Я не боюсь смерти, но боюсь, что меня замуруют в стену». Мы бы хотели, конечно, чтобы он был по-христиански погребен с женой и дочерью на Новодевичьем кладбище», — сказала Ариадна Рокоссовская.

Собеседница RTVI отметила, что ее дядя пытался через суд решить этот вопрос. «Но, к сожалению, ничего не получилось, потому что вроде как по закону прах человека принадлежит его потомкам и наследникам, а вот выясняется, что не каждым прахом могут распоряжаться наследники», — отметила правнучка военачальника, командовавшего Парадом Победы.

Она добавила, что потомки маршала 9 мая возлагают цветы к его памятнику на бульваре Рокоссовского.

«Получилось, что он нам не принадлежит, он не принадлежит бабушке с прабабушкой, что очень обидно. Я думаю, что если он сейчас видит нас, ему, наверное, хотелось бы, чтобы его прах был рядом с любимыми людьми, а не с его боевыми товарищами. Среди них есть люди, с которыми у него были не очень хорошие отношения, были люди, которых он очень любил и уважал. Но я думаю, что все-таки после смерти он хотел быть рядом с самыми близкими и любимыми», — заключила Ариадна Рокоссовская.