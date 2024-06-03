На предстоящих выборах в Европарламент правые партии «покажут хороший результат в большинстве стран, несмотря на раскол среди консерваторов. Об этом RTVI заявил немецкий евродепутат от «Альтернативы для Германии» Гуннар Бек. Он также признал, что исключение его партии из еврогруппы «Идентичность и демократия» стало для АдГ «проблемой».

«Я думаю, что правые партии покажут хороший результат в большинстве стран Европы. Я думаю, что партия Марин Ле Пен выступит хорошо. А вот наши бывшие партнеры из итальянской «Лиги» вряд ли преуспеют — но это больше связано с тем, что у правоцентристов в Италии дела в целом обстоят хорошо. Скорее всего, более умеренная партия госпожи Мелони выступит лучше, чем «Лига». Это больше связано с внутренней политикой Италии. Как бы то ни было, по моим прогнозам, итальянские правые хорошо себя проявят», — заявил Гуннар Бек.

По его прогнозам, «в Нидерландах партия Герта Вилдерса выступит очень хорошо — как и фламандская правая партия Vlaams Belang«.

А вот на результатах АдГ может сказаться череда недавних скандалов, особенно вокруг кандидата номер один в ее избирательном списке Максимилиана Кра. В частности, в интервью незадолго до выборов Кра высказал мнение, что «не все, кто носил форму СС, обязательно были преступниками». После этого лидер французских правых Марин Ле Пен заявила, что не собирается объединяться с немецкими коллегами в новом Европарламенте. «Альтернативу» исключили из еврогруппы «Идентичность и демократия».

«Прошлым летом опросы давали нам 24%, сейчас у нас 15%, и мы можем опуститься еще ниже», — признал Гуннар Бек.

При этом собеседник RTVI полагает, что партию все равно не снимут с выборов (они пройдут 6-9 июня), а также не запретят в Германии — «точно не в ближайшие два-три года».