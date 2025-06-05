Польские правоохранительные органы обнаружили в 20 км от границы с Украиной восемь набитых оружием и боеприпасами бесхозных контейнеров. Местные власти буквально обескуражены находкой и пытаются понять, как оно там могло оказаться и почему его никто не охранял. Польские военные уже поспешили откреститься от оружия, заявив, что оно, вероятно, принадлежит некой частной компании. Пока установлено только, что оно было предназначено для ВСУ.

Контейнеры были обнаружены на территории частного аэроклуба в районе населенного пункта Ляшки, на дороге из Жешува, который называют главным хабом поставок вооружения на Украину. Судя по видеозаписям с места нахождения оружия, контейнеры были размещены прямо на улице, за сетчатым металлическим заборчиком, и их никто не охранял.

Пресс-секретарь МВД Польши Яцек Добжиньский 3 июня заявил, что о нахождении на территории аэроклуба оружия Агентство внутренней безопасности узнало из собственных источников, а прокуратура уже открыла по данному факту расследование. Дело возбуждено по статье о незаконном хранении оружия и боеприпасов. За это преступление грозит ответственность вплоть до восьми лет лишения свободы.

Добжиньский добавил, что в контейнерах в том числе были зенитные орудия и ракетные установки. По данным пресс-секретаря МВД, хранились они все в ангаре.

Судя по всему, местные власти, и, в частности, министерство обороны Польши находка застала врасплох. В тот день, когда о ней сообщили польские СМИ, минобороны поспешило откреститься от оружия.

«Сообщаем, что найденные в селе Ляшки в Подкарпатье контейнеры с боеприпасами и оружием не являются собственностью Войска Польского», — заявили в военном ведомстве. Добжиньский также подтвердил это утверждение.

«Это оружие, по предварительной информации, которая у меня есть, вероятно, должно было попасть из Польши на Украину, потому что через Перемышль, через Жешув, через Подкарпатье, оружие, конечно, перевозится в воюющую Украину», — сказал полицейский чиновник.

Польские СМИ, первые сообщившие о находке, в свою очередь утверждают, что это оружие складировала частная компания, у которой был заказ на его поставку на Украину: «однако по необъяснимым причинам ее не произошло».

Следователи уже установили, что у компании, название которой не разглашается, было некое концессионное соглашение от 2023 года, но оно не включало разрешение на хранение оружия.

Яцек Добжиньский, отвечая на вопросы журналистов, сравнил найденное оружие с тем, что привез с Украины в 2022 году комендант главного управления полиции Польши Ярослав Шимчик. В декабре того же года Шимчик посещал Украину, где встречался с представителями местных правоохранительных органов. Украинские силовики подарили ему оружие, в том числе гранатомет, который затем он привез в Польшу и хранил в варшавском офисе МВД. 15 декабря, кто-то, — по разным данным или его подчиненные, или сам Шимчик, — запустил гранатомет, не ожидая, что он заряжен. В офисе раздался взрыв, в результате которого сам Шимчик и гражданский сотрудник Главного управления полиции получили ранения и были госпитализированы. МВД Польши тогда сообщало, что обратилось к украинской стороне «за разъяснениями».

Хаб Жешув, используемый для поставок Украине западного оружия и рядом с которым были обнаружены контейнеры, по данным аналитиков, только в феврале принял не менее 110 бортов НАТО, из них не менее 54 — грузовые рейсы из США. При этом, как в апреле 2025 года заявил экс-полковник армии США Дэниел Дэвис, западные военные поставки на Украину вызывают много вопросов, так как американское оружие и вооружение часто перепродается другим станам, оказываясь на черном рынке.

Причем, как отметил Дэвис, такие подозрения у него появились еще в первый год боевых действий на Украине. Причиной экс-военнослужащий назвал коррупцию в украинской власти и отсутствие морали у местных контрабандистов. В 2023 году о черном рынке оружия, поставляемого Украине, рассказывал и лауреат Пулитцеровской премии, журналист Сеймур Херш.