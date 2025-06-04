Телеведущая Виктория Боня не имеет никакого отношения к делу о пропаганде наркотиков. Об этом RTVI рассказала ее менеджер Ольга.

«Виктория сотрудничала с компанией, у которой был домен, и когда его перестали использовать им завладели те, кто потом продавал там что-то нелегальное. Вот и вся история», — сказала она.

Сама Боня в соцсетях пожаловалась, что вместо того, чтобы искать хорошие новости о ее персоне, в Сети начинают обсуждать всякие вымыслы.

«Самое удивительное, когда есть классные новости, об этом фиг кто напишет. А когда что-то вылезет — поголовно об этом пишут все. Ну почему так? Буквально два месяца назад перед Эверестом я отправила нуждающейся семье миллион рублей, там ребенок глаз потерял — и все промолчали», — сказала ведущая.

Ранее Starhit сообщил, что на Боню завели дело о пропаганде наркотиков. По данным портала, заседание назначили на конец июня. В случае признания виновной ей грозит штраф в размере до 30 тысяч рублей, добавил Starhit.

Издание также отмечает, что поступил в суд на западе Москвы. В чем заключалась суть дела, на данный момент неизвестно.