Погода в Москве и области в период с 4 ноября по 10 ноября «будет разной», рассказала RTVI главный специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, этот период будет «предзимним».

«На предстоящей неделе погода будет разная. Воскресенье-понедельник у нее будут своего рода зимние черты, зимний характер: 3 ноября местами будет небольшой снежок, на дорогах будет гололедица, температура воздуха — около нуля», — сказала синоптик.

Она добавила, что в ночь на 4 ноября в столичном регионе ожидается снег, местами, возможно, «очень сильный, то есть когда за 12 часов выпадает более 5 мм осадков». Также, уточнила Поздняева, в Москве и и области впервые «будет кружить метель».

«Впервые в прогнозе употребляем это слово. Но при этом ожидаем, что волна холодной погоды завершится в середине следующей недели. 4 ноября у нас сформируется временный снежный покров, который продержится день-два. Но потом все равно снег растает, потому что дневная температура станет положительной», — сказала собеседница RTVI.

В начале следующей недели погода будет около нуля, по области — до минус 4 днем, ожидается небольшой снег и порывистый северо-западный ветер, где-то 12-15 м/с, сообщила Позднякова. 6 ноября в столичном регионе будет — минус 1-6 градусов, днем — около нуля, существенных осадков не ожидается, добавила синоптик.

«7 числа погода будет носить черты предзимья, потому что существенных осадков у нас не ожидается. В Москве ночная температура будет положительной — где-то 0 — плюс 2 градуса. Дневная температура, как и в последующие двое-трое суток, будет в пределах плюс 2-7 градусов», — заявила эксперт.

Синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин также рассказал NEWS.ru, что следующая неделя принесет москвичам снегопады и похолодание.

По его словам, столбики термометров опустятся до минус 1—6 градусов. Ильин также отметил, что местами в Московской области мороз окрепнет до 8 градусов ниже нуля. Вплоть 6 ноября в дневные часы температура будет находиться в районе нулевой отметки, а иногда будет достигать небольшого минуса, добавил синоптик.