Премьер-министр Индии Нарендра Моди, который подарил президенту России Владимиру Путину картину с павлинами, выполненную в технике сохраи, вряд ли вкладывал в политический подтекст, рассказали опрошенные RTVI эксперты. Как сообщает The Times of India, подарок российскому лидеру был вручен на саммите БРИКС в Казани.

Техника сохраи (в честь праздника урожая Сохрай) особенно популярна в индийском штате Джаркханд. Поверхность картины при помощи пальцев, соломы или веток покрывают землей и навозом, после чего наносят слой белой глины. Особенность таких работ в цвете линий: красные означают кровь предков, черные — бога Шиву, белые — еду.

Никакого политического подтекста в картине, которую индийский премьер подарил российскому лидеру, нет, заявила RTVI главный научный сотрудник Центра индийских исследований Института востоковедения РАН Евгения Ванина.

«Думаю, что никакого политического подтекста здесь нет. Дело в том, что павлин — это национальная птица Индии, ее символ, а виноградные лозы — это виноградные лозы. Не думаю, что здесь надо искать какой-то смысл, думаю, что в данном случае он выбрал что-то красивое и с павлином, который ассоциируется с Индией», — отметила эксперт.

Ванина уточнила, что в Индии павлины — одни из самых любимых народом птиц, их в стране «очень много».

«В Индии павлины перед дождем танцуют. Они предсказывают дождь — и перед дождем, и во время дождя они начинают танцевать. Но в принципе, павлин — это одна из любимых [в Индии] птиц», — добавила она.

По словам собеседницы RTVI, вряд ли стоит искать связь между подарками Моди и текущей политической ситуацией, как это было, например, в 2015 году, когда он подарил Путину меч XVIII века и фрагмент рукописи Махатмы Ганди. Тогда Моди, по ее мнению, «хотел тем самым показать, что меч нам нужен для защиты, а Махатма Ганди — для духовной философии».

В Индии, добавила эксперт, нет жестких правил по поводу подарка, но важно, «кто кому может дарить».

«Например, неприлично мужчине, который не близкий друг, не родственник, дарить что-то женщине. Если это какие-то официальные отношения, то вы можете подарить ей художественное произведение. Если они неофициальные, то — неприлично», — уточнила Ванина.

О том, что в подарке Моди «особого подтекста не видно», RTVI также сообщила доцент департамента зарубежного регионоведения НИУ ВШЭ Ольга Солодкова. Она отметила, что Индия — одно из государств, где «сохранились традиционные ремесла».

«Чем Индия напоминает Россию? У стран два лидера, которые говорят о том, что надо ценить те достижения и те умения, которые в этой стране когда-то сложились. В этом плане Нарендра Моди и Владимир Владимирович похожи. Не только в этом, кстати. Поэтому это два лидера, которым не так сложно найти общий язык», — сказала она.

Свою оценку для RTVI в отношении подарка Моди также дал главный научный сотрудник Центра индийских исследований Института востоковедения РАН Сергей Лунев. Он отметил, что павлин считается «национальной птицей Индии, то есть самой уважаемой птицей».

Как сообщает портал Dainik Bharat 24, павлин на картине, подаренной Моди, посвящен празднику Сохрай и «символизирует изобилие, красоту и процветание», виноградная лоза и листья — на плодородие, а сама работа «передает ощущение гармонии и уважения к миру природы».