Сегодня, 24 июня, Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект, запрещающий выдачу прокатных удостоверений фильмам, которые подрывают традиционные ценности. Эти правила коснутся видеосервисов и онлайн-платформ. Депутат Госдумы Антон Ткачев («Новые люди») заявил RTVI, что партия выступает против этой инициативы, так как считает, что ее реализация приведет к росту пиратства и нанесет ущерб индустрии.

«Мы будем голосовать против этого законопроекта, который предлагает запрет на прокат фильмов, если в них есть материалы, дискредитирующие традиционные духовно-нравственные ценности. Боюсь, что под этот закон попадает вся советская классика, которую мы с вами так любим», — пояснил парламентарий.

В качестве примера он привел фильм Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!», напомнив, что это главный новогодний фильм для всей страны.

«Надя бросает жениха и уходит к незнакомому мужчине. К алкоголику, которого первый раз в жизни видит. Это против семейных ценностей? Получается, что да. Дальше. “Москва слезам не верит”. Главная героиня — директор предприятия, депутат. Дочь воспитывает без мужа. У нее женатый любовник. Здесь у нас и чайлдфри, и феминизм, и опять же — неправильные семейные ценности. “Джентльмены удачи”, “Здравствуйте, я ваша тетя!” — мужчины переодеваются в женщин. Это уже ЛГБТ-пропаганда*», — сообщил Ткачев.

Депутат подчеркнул, что при этом все перечисленные фильмы прошли «строгую советскую цензуру и стали классикой».

«Мы сейчас с вами рискуем по жестокости превзойти даже советских цензоров. В современной России тоже много таких фильмов. “Левиафан”, “Дурак”, та же “Матильда”. Любой из этих фильмов можно запретить. Но что тогда останется? Если в стране уже нельзя будет показывать “Берегись автомобиля”, где интеллигентный человек крадет машины у воров, чтобы помочь детским домам, значит, что не с кино что-то не так, а с нами», — считает Ткачев.

Собеседник RTVI напомнил, что против законопроекта ранее выступил Российский союз промышленников и предпринимателей.

Как писал в феврале «Коммерсантъ», в РСПП уверены, что принятие этой инициативы обернется для участников рынка потерей около 1,6 млрд рублей единовременно и еще 500 млн рублей ежегодно. Кроме того, новые правила могут привести к оттоку части пользователей на пиратские сайты. Онлайн-кинотеатры «Кинопоиск», «Иви» и Okko выступили против законопроекта. В Минцифры считают, что закон не сможет ограничить контент, который дискредитирует традиционные ценности.

«Их аргументы совершенно понятны, и партия “Новые люди” их разделяет. Во-первых, это приведет к росту пиратства. Во-вторых, к финансовым потерям легальных онлайн-сервисов и киносетей. И в-третьих, это станет инструментом давления на тех, кто снимает в России любое кино», — перечислил Ткачев.

«Новые люди» уверены, что защищать традиционные ценности следует «не цензурой, не страхом, не произволом, а поддержкой сильных, нравственных, человеческих историй», заявил депутат.

«Потому что любовь, сострадание, выбор и совесть — это тоже традиционные ценности. Только настоящие. Партия “Новые люди” не поддерживает данный законопроект. Иначе мы рискуем дожить до того дня, когда “Любовь и голуби” признают пропагандой супружеской измены, а “Операцию Ы” — оправданием воровства», — заключил он.

11 июня первый замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества Николай Бурляев в беседе с RTVI назвал законопроект соблюдением «судьбоносного» указа президента России Владимира Путина о «сохранении духовно-нравственных ценностей».

«Не надо печалиться, что будет ограничение поступления на наши экраны западной продукции, которая вполне достаточное время развращала, растлевала и понижала духовный уровень нашего народа. Я лично пытаюсь здесь, в Думе, доказать, что культура и рынок, — понятия несовместимые. Если фильм окупается в один уикенд — это прекрасно. Если нет — как не окупился фильм “Андрей Рублев” — он окупился через 55 лет и перекрыл все кассовые рекорды», — заявил Бурляев в беседе с RTVI.

* Международное ЛГБТ-движение признано в России экстремистским и запрещено