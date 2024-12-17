Президент подмосковного БК «Химки» Дмитрий Голубков заявил RTVI, что смерть 32-летнего латвийского баскетболиста, экс-супруга Анны Седоковой Яниса Тимма, который раньше выступал за клуб, — это большая утрата. Спортсмен был найден мертвым в ночь на 17 декабря в подъезде пятиэтажки в центре Москвы, по предварительным данным, он покончил с собой.

«Сегодня утром пришла эта новость. Мы, конечно, с большой болью и сожалением это все увидели, услышали. Это очень печально, потому что с Янисом у нас были хорошие отношения. Для нас, для клуба это большая утрата. Несмотря на то, что он уже несколько лет не выступал за наш клуб, мы к нему относились с большим уважением», — сказал Голубков.

Он отметил, что Тимма достойно выступал за «Химки» и был «звездой не только химкинского баскетбола», но и в целом одним из «самых заметных игроков» в России.

Свои соболезнования по поводу гибели спортсмена выразил и петербургский БК «Зенит» (Тимма играл там в 2015-2017 годах).

В России Тимма выступал еще и за казанский УНИКС. Его последним профессиональным клубом стал испанский «Обрадойро», где баскетболист провел вторую половину сезона‑2023/24.

В 2019 году Тимма начал встречаться с певицей Анной Седоковой, в сентябре 2020 года они поженились. В декабре 2024 года пара развелась.

Сама артистка, комментируя смерть бывшего мужа, заявила, что она «жила в аду последние годы», и попросила не распространять информацию о гибели Тиммы, чтобы ее ребенок ничего не узнал. Baza пишет, что в номере баскетболиста нашли пустую бутылку водки.