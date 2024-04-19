Российские инструкторы помогли Центральноафриканской Республике подготовить 10 тыс. военнослужащих, рассказал в специальном интервью RTVI президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера. По его словам, ЦАР несколько лет назад находилась «в очень тяжелом положении с точки зрения безопасности».

«Благодаря российским инструкторам мы подготовили более 10 тыс. военнослужащих, которые уже развернуты на территории страны. Особенность обучения с российскими инструкторами в том, что эти молодые новобранцы после прохождения обучения сразу же отправляются на практику. Эта практика позволяет им приобретать бесценный опыт, находясь на местах, защищая свой народ и свою страну вместе с российскими инструкторами, другими союзными войсками, руандийцами, а также МИНУСКой (миротворческая миссия ООН. — прим. RTVI)», — сказал Туадера.

Он также высказался о возможном создании российской военной базы в республике.

«Я считаю, что для этого можно использовать восточный регион, который очень обширен, который находится на очень большом удалении и где много негативных сил. Это могло бы помочь обеспечить безопасность границ, помочь в прикрытии наших сил, обеспечить безопасность в этих районах. Я думаю, что именно в ходе развития нашего сотрудничества с Российской Федерацией мы проанализируем эту ситуацию. Но ничего не исключено», — заявил Туадера.

Глава ЦАР добавил, что несколько лет назад страна находилась «в очень тяжелом положении с точки зрения безопасности».

«Было оккупировано до 80% территории нашей страны. Сегодня, благодаря нашему сотрудничеству с Российской Федерацией и российскими инструкторами, мы контролируем практически более 95% территории. Так что в этом сотрудничестве есть огромная выгода», — сказал Туадера.

По его словам, что «работа по обеспечению безопасности территории ЦАР ведется очень хорошо».

«Сегодня ни один город в нашей стране не оккупирован. Остатки боевиков рассредоточены по ненаселенной части, среди дикой природы. Я не имею в виду, что они полностью искоренены, поскольку все еще есть несколько «карманов», в которых они продолжают вести свою деятельность. И сейчас у группировок больше нет политической повестки, остался голый бандитизм. Они появляются на приисках , чтобы продолжать подпитывать мафиозные сети», — утверждает Туадера.