Президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиан Нгема Мбасого может выступить в Госдуме 26 сентября, сообщил RTVI первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

«Президент Экваториальной Гвинеи может выступить в Госдуме 26 сентября. Повестку заседания утвердит Совет Думы 25 сентября», — сказал Жуков.

О том, что президент Экваториальной Гвинеи намерен прилететь в Россию, ранее сообщил ТАСС со ссылкой на дипломатический источник. По информации собеседника агентства, визит запланирован на 25-28 сентября. В рамках него африканский лидер рассчитывает встретиться с российским президентом Владимиром Путиным и обсудить вопросы сотрудничества в сфере энергетики, уточнил источник.

Предыдущий визит президента Экваториальной Гвинеи в Россию состоялся в ноябре 2023 года. Тогда Мбасого встретился с Путиным в подмосковной резиденции в Ново-Огареве. Кроме того, африканский лидер посетил два саммита «Россия — Африка», проводившиеся в Москве в 2019 и 2023 годах соответственно.

Летом 2023 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении работы посольства России в Экваториальной Гвинее. В марте директор департамента Африки российского МИДа Всеволод Ткаченко сообщил, что диппредставительство де-факто начало свою работу.