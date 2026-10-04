Финляндия не ожидает нападения со стороны России ввиду отсутствия свидетельств, указывающих на подобное развитие ситуации. Об этом заявил финский президент Александр Стубб в интервью испанскому изданию El Mundo.

Комментируя заявления о том, что спецслужбы рассматривают вероятность военного вмешательства Москвы с целью испытания НАТО на прочность, Стубб отметил, что в Европе существует «проблема коммуникации» из-за того, что некоторые лидеры смешивают возможные сценарии и восприятие угрозы, впадая в панические настроения.

«Ожидаем ли мы нападения со стороны России? Ответ — нет. <…> Я призываю всех ориентироваться на финнов. У нас самая протяженная граница с Россией. Мы прекрасно видим, что Россия собирается — или не собирается — предпринимать. И, разумеется, мы сообщим, если заметим какие-либо изменения», — сказал он.

В то же время, президент Финляндии призвал власти Испании быть готовыми к «актам саботажа или гибридным атакам» в преддверии выборов в виде «информационной войны или кампании, угрожающей демократии», а также кибератак.

«Существует мнение, что для вас Москва находится в 4000 километрах, тогда как у нас Санкт-Петербург — буквально на другом берегу залива. Но в современной гибридной войне расстояние не имеет значения», — отметил Стубб.

Комментируя инциденты с беспилотниками и нарушениями воздушного пространства, он подчеркнул, что Европа «не воюет с Россией». При этом Стубб выразил уверенность в том, что после завершения конфликта на Украине Москва перегруппирует свои силы и заявил о необходимости увеличения расходов на оборону укрепления военного потенциала европейских стран.