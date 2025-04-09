Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил правоохранительным органам выдворить с территории Чечни отцов и братьев организаторов и исполнителя нападения на пост ДПС, в результате которого погиб полицейский. Об этом он сказал в видео, опубликованном в телеграм-канале главы республики.

«МВД и Росгвардии совместно с ФСБ надо выдворить с территории республики отцов и братьев тех, кто стоит за этим. Их имущество надо изъять. Если они после этого не прекратят работать на Украину, которая их финансирует, тогда и других родственников необходимо выслать. То же самое касается и того, кто напал на пост ДПС», — заявил Кадыров (цитата по ТАСС).

Глава Чечни подчеркнул, что руководили нападением уроженцы региона, проживающие в Турции.

«Каждый из них должен понимать, что ему придется ответить за преступные действия своих близких, если он знал, но бездействовал, потворствовал или, тем более, поощрял путь насилия», — пояснил Кадыров.

Вечером 7 апреля неизвестный напал на пост ДПС в чеченском Ачхой-Мартане. В региональном СК сообщили, что в результате нападения полицейские получили ножевые ранения.

Позже один из сотрудников полиции скончался.

«Ответным огнем нападавший был ликвидирован», — говорится в сообщении ведомства.

Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК). По данным Baza, нападавшим оказался 17-летний юноша, живший «всего в километре от поста» ДПС.