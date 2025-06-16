Практически вся вторая половина июня в Москве и области будет прохладной, с редкими теплыми днями, а настоящая жара, вероятно, придет только к концу месяца. Об этом RTVI сообщил руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов.

«Дождливые прохладные выходные мы проводили, и в качестве “компенсации” у нас в Москве будет два дня поистине летних, с температурой 22-24 градуса. Если дожди и будут, то они только краем заденут Московскую область, в основном без осадков и хорошее солнечное сияние», — рассказал синоптик.

Но этот период летней погоды, добавил Шувалов, будет «весьма непродолжительным», так как уже в среду, 18 июня, в столичный регион с северо-запада придет циклон.

«Он задевает сначала холодным фронтом — и это дожди, температура уже около 20. А в четверг и пятницу дожди продолжаются, уже накрывает высотная ложбина, и здесь температура может понизиться до 15—17 градусов. То есть мы вступаем в период достаточно прохладной погоды, и, видимо, концом этой недели эта прохладная погода не ограничится — она захватит и выходные, и следующую неделю», — добавил он.

Собеседник RTVI уточнил, что в эти дни температура будет на 2-4 градуса ниже климатической нормы.

«Возврат тепла и, может быть, даже и жаркая погода намечается только на самые последние два-три дня июня. А до этого придется потерпеть и подождать жаркую погоду», — заключил Шувалов.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем телеграм-канале заявил, что 16 июня Москва будет находиться «под влиянием периферии обширной циклонической депрессии, раскинувшейся над восточной половиной Европейской России». Из-за этого, по его словам, облаков в небе будет много, а в середине дня местами пройдут кратковременные дожди, возможны локальные грозы и заметно потеплеет.

«Температура воздуха плюс 23—25 градусов, по области — плюс 21—26 градусов. Ветер северо-западный 5—10 м/с. <…> Во вторник без осадков, ночью плюс 12—14 градусов, днем — плюс 22—24 градусов», — сообщил он.