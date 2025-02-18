В российских СМИ все чаще обсуждается вероятность скорого возвращения западных брендов. В числе возможных кандидатов называются Zara, H&M, Uniqlo, Adidas и Puma. Однако вернуть свою долю рынка им будет непросто: по мнению опрошенных RTVI экспертов, вернувшимся компаниям придется снижать цены, чтобы конкурировать с российскими и азиатскими марками, укрепившими свои позиции за два года отсутствия глобальных игроков.

Хотя официальных заявлений от западных компаний пока нет, в последний месяц все чаще звучат аргументы в пользу их возвращения. Союз торговых центров уже направил предложения Inditex (владеет Zara, Bershka, Pull&Bear), H&M и Uniqlo, а также провел опрос среди крупнейших ТЦ. Большинство участников выразили готовность предоставить брендам пустующие площади и даже освободить уже занятые.

При этом остается открытым вопрос: захотят ли сами компании возвращаться. По словам Петра Щербаченко, доцента Финансового университета при Правительстве РФ, сроки и масштабы возможного возвращения будут зависеть от геополитической и экономической ситуации.

«Некоторые компании могут начать возвращаться после смягчения санкций в 2025—2026 годах. Среди потенциальных кандидатов называют Samsung, LG, Hyundai, Inditex (Zara, Bershka, Pull&Bear), McDonald’s, Uniqlo, Coca-Cola, PepsiCo, Apple, Visa и Mastercard. Однако эти предположения основаны на оценках экспертов и СМИ, а не на официальных заявлениях самих компаний», — отмечает Щербаченко.

По данным экспертов, в 2025 году на российский рынок могут вернуться до 350 брендов из 560, которые приостановили деятельность в 2022 году. Уже к концу 2024 года 235 компаний частично или полностью возобновили работу в стране.

Если западные бренды действительно вернутся, то им придется конкурировать с уже окрепшими за эти годы российскими конкурентами. По мнению Анастасии Мельниковой, старшего преподавателя кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В. Плеханова, цена станет ключевым инструментом такой конкуренции:

«Вероятно, для возвращения своей доли рынка многим зарубежным брендам придется снижать цены. Приведет ли это к ощутимому снижению цен на отечественные бренды сказать сложно, так как многие бренды из сегмента масс-маркета не смогут сильно опустить цены из-за издержек. А те, что перешли в сегмент премиума не так сильно зависят от ценовой конкуренции».

Возвращение западных компаний может создать дополнительное конкурентное давление на локальные бренды, добавляет Щербаченко: «У международных марок есть прочная репутация и сформированная аудитория. Из-за масштабов производства они также могут предложить более низкие цены за счет переноса производства в страны с дешевыми трудовыми и производственными ресурсами».

При этом не все компании будут одинаково востребованы. «Возвращение IKEA и европейских, японских и корейских автопроизводителей, вероятно, будет воспринято позитивно. Однако в сегментах одежды и продуктов питания, где позиции заняли российские и азиатские производители, процесс возврата на рынок может быть дорогим и длительным», — полагает Щербаченко.