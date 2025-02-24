«Приносят плохое, чтобы все сгорело»: под Калугой сожгут 26-метровую мельницу

В этом году в арт-парке Никола-Ленивец в Калужской области сожгут 26-метровую деревянную мельницу. Художник, скульптор и создатель знаменитого фестиваля «Архстояние» в Никола-Ленивце Николай Полисский рассказал RTVI, что в этом объекте каждый может увидеть свой символизм, а для него важно, чтобы тот красиво горел.

«Это известный сюжет из великой книги про Дон Кихота, поэтому, естественно, мельница. Потому что там хоть и полстранички на это отведено, но это такой яркий эпизод, который все знают, о таком всемирно известном событии — как Дон Кихот сражался с мельницами, представив себе, что это какие-то злые духи, злые волшебники, какое-то зло. Но ему это представилось. Хоть ему и объяснял Санчо, что это всего-навсего мельницы, может быть, даже очень полезные в хозяйстве. Но он был убежден, что это заколдованные великаны и что с ними надо бороться», — рассказал Полисский.

Собеседник RTVI отметил, что они впервые «используют такого литературного героя», а сама книга о Дон Кихоте, написанная Мигелем Сервантесом, «всем известная великая книга, в которой можно искать что-то и про современную жизнь, быть может».

Люди, по его словам, нередко считают, что в арт-парке уже который год сжигается «некая жертва», в то время для него самое главное — это визуальная часть, то есть «именно огненная скульптура, какой она будет».

«Для меня это не “жертва”, но зрители в основном интересуются — что ты сжигаешь? Костер. Каждый раз у нас немножко другой, потому что мы ищем какие-то возможности сделать огненную скульптуру, чтобы она была фотогенична, чтобы как-то запомнилась людям именно как огненная скульптура, которая, может быть, всего час-полтора горит, но впечатление от нее очень сильное. Вот это для меня самое важное, а люди все по-разному это воспринимают. Многим кажется, что это какая-то жертва. Как и на Масленицу — они приносят все “плохое”, засовывают в эту скульптуру, чтобы это все сгорело, а осталось только хорошее», — рассказал Полисский.

Художник добавил, что сейчас обсуждается техническая часть процесса сжигания арт-объекта. Он добавил, что очень хочется, чтобы «получилось что-то новое и необычное для нас», потому что от искусства, по его мнению, «всегда требуется то, чего не было до тебя».

«Она будет какой-то, как мне кажется, другой по тому конструктиву, который мы закладываем в нее. Это большой объем [работы]», — уточнил собеседник RTVI.

«Идея должна быть всегда одна»

Полисский также признался, что других «кандидатов» на сожжение не рассматривалось, а автором идеи с мельницей выступил актер и художник Олег Жуковский, который давно сотрудничает с арт-парком.

«Обычно я не люблю каких-то вариантов — это значит, что-то недодумано, раз у тебя нет одной идеи. Идея должна быть всегда одна. Следующая идея — на следующий раз. <…> И это, в общем, правильно — она же у нас кинетическая, крутится. Сейчас стоит скульптура на ветру и работает, крутятся лопасти наверху — их, по-моему, 25 всего, с верхней лопастью. То есть почти столько, сколько и в книжке», — рассказал собеседник RTVI.

На вопрос, будут ли другие сюрпризы для гостей, Полисский сказал, что будет много «всяких развлечений, будет много людей, которые будут устраивать какие-то развлечения». Он уточнил, что и сам не знает всей программы: «Что они там напридумывают, я уже даже в это не влезаю».

«Моя задача — сделать последний аккорд. <…> Будут развлечения не городские, а именно то, что можно делать в деревне, то есть без использования большого количества денег, созданные за счет креатива, за счет какой-то фантазии, что-то простое, но веселое и интересное, народ всегда радуется. Человек, создающий это, обращается к реальному человеку напрямую, и здесь не так, как в городе, когда все запротоколировано, это настоящий народный праздник, фестиваль, когда человек обращается к человеку. И я думаю, что они там много чего напридумывают. То, что я слышу, увлекательно, а так — посмотрим, будет интересно», — заключил Полисский.

Что ожидается на мероприятии

Объекты впервые начали сжигать в арт-парке Никола-Ленивец, который находится в Калужской области, во время Масленицы в 2001 году. Как рассказали RTVI в пресс-службе парка, это всегда «однодневный перфоманс, который заканчивается эффектным большим костром», а саму скульптуру, которая сгорает за пару часов, собирают до этого несколько месяцев.

В разное время здесь жгли «Медиабашню», «Байконур», «Градирню», «Жар-птицу», «Пирамиду», «Бастилию», «Вавилонскую башню» и «Черную гору».

В 2025 году 1 марта на Масленицу будут сожжены разработанные Полисским вращающиеся Мельницы — комплексное сооружение из 24 башен, центральная из которых достигает высоты 26 метров. В качестве материала использовали отработанное дерево — горбыль, паллеты, тонкомер — и сено. Тема мероприятия: «Жил на свете рыцарь бедный…».

«В этом году впервые выбор арт-объекта продиктован не архитектурными, а литературными аллюзиями. В Никола-Ленивец прибудет легендарный странствующий рыцарь и станет главным героем перформанса. На Масленичной поляне при большом скоплении народа развернется художественная акция с элементами площадного театра: история последнего легендарного романтика и идеалиста, сражающегося с великанами во имя любви, красоты и искусства», — рассказали в пресс-службе.

В программу войдут: ярмарка с масленичным ристалищем, где можно будет «покормить дракона», а также мастер-классы по созданию «цветка для прекрасной дамы и рыцарского копья», декорированию игрушечной лошадки и даже поединок «странствующего рыцаря, шибко влюбленного и слегка безумного, с владыкой-великаном».

Вечером состоится главное событие — сожжение «Мельницы», после которого будет выступление диджея с «сакральной, архетипической прото-музыкой».