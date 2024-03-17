Приравнивание к оппозиции всех участников очередей на выборах за рубежом может быть нарушением закона. Об этом RTVI сказал высокопоставленный источник в федеральном правительстве.

По его словам, «неуважительно» связывать очереди на зарубежных избирательных участках с акциями протеста.

«Мы видим попытки представить очереди в посольства как некие акции протеста. Это неуважение к людям, которые, как, например, в Таиланде, выстаивали по пять часов в очередях, чтобы принять участие в выборах», — сказал собеседник RTVI.

«Распространяющие подобные “новости” обязаны предстать перед законом», — добавил высокопоставленный федеральный чиновник, не уточнив возможную статью.

17 марта во многих посольствах и консульствах МИД России начали работать избирательные участки. Согласно информации ведомства, за рубежом к 10:00 по Москве уже проголосовали более 125 тыс. человек на 230 избирательных участках. В социальных сетях публикуют фото и видео с очередями граждан, идущих на выборы за рубежом.

Телеграм-канал «Осторожно, новости» связывает возникновение очередей с тем, что люди принимают участие в акции соратников оппозиционера Алексея Навального, которые призывали избирателей прийти на участкии проголосовать 17 марта в 12:00.

«У некоторых участков время ожидания своей очереди достигает часа. Работники других участков говорят, что в прошлые дни к ним приходили по 2-3 человека в час, и к такому количеству людей они не готовились», — пишет «Осторожно, новости».

Впрочем, 15 и 16 марта голосование на зарубежных участках практически не проводилось. Во многих посольствах и консульствах изначально планировалось открыть участки 17 марта.

Например, только в этот день работают избирательные участки в посольства и консульства в Армении, Болгарии, Венгрии, Германии, Индии, Китае, Таиланде, Франции и в других странах.

Посольство России в Чехии, наоборот, проводило выборы только 15 марта. А в Австралии выборы стартовали досрочно, 2 и 9 марта их провели в трех городах. Сегодня же открылись избирательные участки в Канберре и Сиднее.