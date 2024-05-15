Актриса и режиссер Наталья Бондарчук рассказала в интервью программе «Легенда» на RTVI, что должна Фонду кино 8 млн рублей из-за фильма «Тайна Снежной королевы».

В 2010 году Бондарчук говорила, что ей пришлось заложить квартиру ради съемок фильма «Гоголь. Ближайший».

«А мне и сейчас пришлось, — заявила режиссер RTVI. — Я должна Фонду кино 8 миллионов за картину «Снежная королева» <…> Они так или иначе у меня возьмут эти 8 миллионов. Это уже будет, как это называется, милицейское что-то».

По словам Бондарчук, снимать детское кино сегодня «опасно для жизни». «За это надо платить, причем из своего кармана обязательно», — отметила она.

На «настоящее, хорошее, классическое детское кино» не выделят финансирования, продолжила Бондарчук.

«Почему? Потому что вот экспертный совет. Вы у него спросите, у этого экспертного совета, а они давно читали Островского? А они вообще-то Шукшина давно читали? <…> С одной стороны, это невежество, а с другой стороны — дадут что-нибудь, ну, там, я не знаю, [на фильм] про робота, про что-нибудь такое вот современненькое», — заявила собеседница RTVI.

Как рассказала Бондарчук, ей не удалось получить финансирование на съемки фильма «Снегурочка» по пьесе Александра Островского.

«И я вот всё думаю: если мне не дают, с моей фамилией, с моими наработками не дали на «Снегурочку» <…> то, что говорить о другом, предположим, одаренном молодом человеке типа Шукшина? Что ему дадут?» — возмутилась Бондарчук.

В 2019 году тогдашний министр культуры Владимир Мединский заявил, что власти опубликуют «доску позора» российского кино — список фильмов, на которые были выделены государственные деньги, но создатели не вернули возвратную часть средств либо вообще ничего не сняли.

«По фамилиям будут указаны, кто к производству этих фильмов имеет какое отношение. Естественно, никто, кто есть в этом списке, никогда господдержки не получит до тех пор, пока не закончит свои отношения с государством и не вернет деньги. Это те киножулики, которые дискредитируют отрасль и не дают эффективным продюсерам нормально работать», — обещал Мединский.

Через несколько дней список был опубликован, в него попала «Тайна Снежной королевы». В материалах говорилось, что создатели фильма получили от Минкульта и Фонда кино 20 млн рублей на возвратной основе и 5,3 млн рублей — на безвозвратной, а общие сборы картины составили менее 2 млн рублей.