Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев в своей колонке для RTVI рассказал, как и для чего создавался Фонд национального благосостояния (ФНБ).

ФНБ задумывался и создавался по образцу существовавших к началу XXI века сырьевых фондов, рассказал Улюкаев. В качестве примера он привел норвежский «Фонд будущих поколений», который работает как стабилизационный фонд.

По словам экс-министра, российский ФНБ выполняет две функции. Первая — стабилизационная. Речь идет про стабилизацию бюджета, то есть «накапливание текущих бюджетных доходов в «тучные годы» и расходование их в «тощие»», и стабилизацию курса рубля. Фонд также должен сглаживать перегрев экономики в «тучные годы» и переохлаждение — в «тощие», отметил бывший чиновник.

«Вторая функция Фонда — копилка для будущих поколений, — продолжает Улюкаев. — То есть трансформация сырьевой ренты в надежные и доходные активы, которые будут приносить доходы за пределами «нефтегазового века»».

В связи с этим возникло «управленческое противоречие». «Если расценивать ФНБ как стабилизационный фонд, то это просто запись на бюджетных или квазибюджетных счетах, и для управления ими достаточно нескольких специалистов Минфина и Казначейства. Если же рассматривать его как «копилку для будущих поколений», то это по сути инвестиционный банк», — рассказал Улюкаев.

Чтобы разрешить это противоречие, в 2008 году произошло разделение Стабилизационного фонда на Резервный (запись на счетах) и ФНБ (инвестиции). «Но поскольку накопительные активы в основном оказались низкодоходными, малоликвидными и несущими риски невозвратности, в 2018 году пришлось заново переупаковать Фонд, снова объединив его с бюджетозамещающим Резервным фондом», — отметил экс-министр.

Улюкаев также рассказал, что за годы существенно изменилась валютная структура активов ФНБ. «Изначально она исходила из логики противодействия переукреплению рубля в «тучные годы» и переослаблению в «тощие», представляя собой прокси золотовалютных резервов ЦБР, нормативно составляя по 45% доллара и евро и 10% фунта стерлингов», — пояснил он.

Но «после некоторого периода диверсификации» структура ФНБ была сведена к активам, номинированным в рублях, юанях и золоте, рассказал экс-глава Минэкономразвития.

«К 2022 году ФНБ окончательно оформился как механизм финансирования бюджетного дефицита, с каковой функцией довольно успешно справлялся три последние года», — заключил Улюкаев.