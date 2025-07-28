Японские ученые впервые выделили химические вещества, формирующие запах женщин при овуляции и вызывающие положительный отклик у мужчин. Как использовать открытие и можно ли называть эти вещества первыми открытыми у людей феромонами, RTVI рассказал Кадзусигэ Тохара из Университета Токио, автор исследования, опубликованного в журнале iScience.

Чем женский пот привлекает мужчин

Многие виды животных используют обонятельные сигналы, при помощи которых сообщают сородичам важную информацию — о своем поле, родстве, репродуктивном статусе и т.п. Поисками подобных сигналов у людей неоднократно занимались различные научные группы. Некоторыми из них было показано, что запах женского тела меняется в зависимости от фазы менструального цикла, при этом мужчины способны улавливать эти различия, и компоненты, появляющиеся в фазу овуляции, им нравятся.

Однако, какие именно компоненты запаха появляются в этот период, оставалось неясным, и японские ученые под руководством Кадзусигэ Тохары решили исследовать этот вопрос. Для этого они выбрали 21 женщину-добровольца, у каждой из которых брали образцы пота в подмышечной области в разные фазы цикла. Точную фазу цикла ученые оценивали по концентрации лютеинизирующего гормона, температуре тела, в некоторых случаях — по гормону эстрадиолу и прогестерону.

По словам ученых, самым сложным было установить точное соответствие между взятыми образцами запаха и определенной фазой цикла, это требовало много времени, внимания и опроса женщин.

Затем 21 мужчине-добровольцу было предложено оценить собранные образцы (каждому от 10-11 доноров запаха). Исследуя состав потовых выделений методом хромато-масс-спектрометрии, ученые выделили три компонента, концентрация которых растет у женщин в период овуляции — (E)-геранилацетон, тетрадекановая (миристиновая) кислота и 9-гексадеценовая кислота.

Выяснилось, что образцы пота с этими компонентами вызывали у мужчин наименее неприятные ощущения, а женские лица, соответствующие образцам — они считали наиболее привлекательными и женственными.

Найдет применение в косметике

Более того, эти же запахи заставляли мужчин чувствовать себя расслабленно и снижали уровень стресса по сравнению с контрольной группой — уровень стресса измерялся по концентрации фермента альфа-амилазы. Полученные результаты указывают на то, что запах тела человека в определенных случаях может служить коммуникации между мужчинами и женщинами.

Феромоны — вещества, найденные у некоторых животных, и служащие для внутривидовой коммуникации, у людей по настоящее время обнаружены не были.

«Вещества, обнаруженные в этом исследовании, концентрация которых растет в период овуляции, на данный момент не могут считаться человеческими феромонами. Классическое определение феромонов — это видоспецифичные химические вещества, которые вызывают определенный поведенческий или физиологический отклик, — пояснил RTVI Кадзусигэ Тохара. — Но в этом исследовании с точки зрения поведенческого и физиологического ответа (снижение стресса и восприятие лица) мы лишь взглянули на различие между запахами и не изучали прямое действие указанных компонентов. О видоспецифичности мы пока не знаем. Поэтому, на данный момент мы можем максимум сказать, что это феромоноподобные вещества».

По словам ученого, выявленные вещества смогут в будущем с полным правом называться человеческими феромонами при двух условиях — если эксперимент покажет их прямое физиологическое и поведенческое воздействие, и если эти эффекты будут наблюдаться только у людей и не будут — у других приматов.

Пока же выявленные компоненты запаха могут найти применение в косметологии. «Мы можем добавлять эти вещества в любые косметические продукты чтобы укреплять отношения между мужчинами и женщинами», — пояснил автор.