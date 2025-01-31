Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил RTVI, что не планирует выплачивать 150 тыс. рублей юристке ЛДПР в Горловке Ирине Воскобойниковой, поскольку решение суда об этом еще не вступило в силу. Ранее объединенная пресс-служба судов Петербурга сообщила о частичном удовлетворении иска о защите чести и достоинства, который Воскобойникова подала к Милонову.

Суд посчитал, что «сведения о Воскобойниковой как об изменнике родины, сотрудничающей со специальными службами Украины», не соответствуют действительности. Милонова обязали опровергнуть эту информацию в своем телеграм-канале, а также взыскали с него 150 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда. Юристка ЛДПР в иске требовала от парламентария один миллион рублей.

Адвокат Воскобойниковой — Ирина Баханович — написала в своем телеграм-канале, что «суд поставил точку в деле об оскорблении» юристки ЛДПР.

«Высказывания Милонова признаны оскорбительными и недопустимыми. Безусловно вместо извинений ждем апелляционную жалобу», — заявила она.

Депутат Госдумы Виталий Милонов сообщил RTVI, что выплачивать 150 тыс. рублей юристке ЛДПР не планирует.

«Я надеюсь, что оно [решение суда] не вступит, поскольку это позиция первой инстанции, будет позиция второй инстанции. Поэтому, если судом будет доказано, что выкладывание персональных данных и мест расположения воинских подразделений в зоне СВО — это нормально, тогда я уж не знаю, что делать. Тогда, наверное, я признаю, что я сумасшедший человек, потому что мне кажется, что это неправильно», — сказал депутат.

На вопрос, готов ли он идти до конца в этом вопросе, Милонов ответил, что с «врагами нашей страны» он поступать по-другому не желает.

«На меня сначала подавали в суд все гомосеки страны, пытались признать себя оскорбленными, потом еще куча людей подавала. Ну что ж делать. По крайней мере, главного я добился, что данная мадам после нашей с ней перепалки прекратила заниматься тем, чем она занималась до нашей перепалки. У нас же есть все это зафиксировано, задокументировано», — подчеркнул депутат.

Милонов также признался, что «пожалел» Воскобойникову.

«Мы же могли тогда взять просто и (попросить) возбудить на нее уголовное дело за такие действия — мы просто пожалели, не стали делать. Она — нет, вот даром что родилась на Украине, даже все это пытается исказить. Ну ничего страшного, ничего страшного. Правда на нашей стороне. Сила в правде!» — заключил он.

Конфликт Воскобойниковой и Милонова

Ирина Воскобойникова — юристка ЛДПР в городе Горловка, который расположен на территории Донецкой области. В июле 2023 года в телеграм-канале партии появился пост о том, что Виталий Милонов якобы ворвался в местное отделение ЛДПР и обвинил Воскобойникову в работе на Вооруженные силы Украины (ВСУ). После этого у женщины случился инсульт, она потеряла речь и попала в реанимацию.

Спустя несколько дней после инцидента к Воскобойниковой вернулась речь. ЛДПР опубликовала ролик, в котором юристка рассказывает, что ведет закрытую группу в телеграм-канале — в ней состоят семьи, «ищущие своих мужей».

«Это же не на всеобщее обозрение. <…> Я думала, он [Милонов] хочет как-то помочь. Он все-таки депутат Государственной думы. Его именно данные [в закрытый телеграм-канал] никто не выкладывал», — рассказала Воскобойникова.

Адвокат Баханович утверждала, что Милонов не предоставил ни одного доказательства, решив, что «самостоятельно может вершить правосудие, снимать на камеру и выкладывать в своих пабликах». В августе 2023 года правозащитница объявила о решение Воскобойниковой подать иск в суд о защите чести и достоинства.

«Чем опасна данная ситуация? Да тем, что каждый должен заниматься своим делом и соблюдать законы РФ. Наверное, для этого и существуют правоохранительные органы и судебная система. А депутаты это представители народа и не стоит об этом забывать», — заключил Баханович.

Заступился за юристку и депутат ЛДПР Андрей Луговой. Он заявил, что Милонов совершил «по крайней мере негодяйский» поступок, и назвал его «шакалом в овечьей шкуре».

«Этот персонаж будет нами жестко наказан. <…> Мы заставим этого подлеца извиниться», — говорил Луговой.

Сам Милонов отрицал, что нападал на юристку ЛДПР в Горловке. Он утверждал, что пришел к Воскобойниковой после того, как узнал, что она администрировала чат, где состояли люди, недовольные военной службой, и жены военных. По словам парламентария, женщина публиковала персональные данные военных, в частности телефоны командиров, а также адреса мест расположения воинских подразделений, после чего их пришлось передислоцировать.

Депутат посчитал, что деятельность Воскобойниковой представляет угрозу для безопасности российской армии, и якобы пришел к ней спросить, кто дал ей право публиковать в открытом доступе такую информацию.