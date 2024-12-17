Российский Центробанк запустил в телеграм-канале чат-бот, куда подписчики могут присылать вопросы. Один из них касался любимых аниме-тайтлов администратора телеграм-канала Банка России. В список ЦБ попали пять фильмов.

Автор канала Центробанка посоветовал подписчикам обратить внимание на классическую анимацию Хаяо Миядзаки — «Мой сосед Тоторо», а для меланхоличного настроение порекомендовал посмотреть медитативную драму «Пять сантиметров в секунду» Макото Синкая. Еще один классический тайтл в списке постапокалиптическая фантастика «Акира» Кацухиро Отомо. Любителям детективов Ценробанк предлагает посмотреть фантастический триллер «Город, в котором меня нет», основанный на одноименной манге Кэя Самбэ.

«Если ждете нового года из последних сил, „Двуличный братик Урамити“ — про работу и выгорание с юмором», — говорится в сообщении Банка России.

Кроме того, администратор канала добавил, что интересуется не только аниме, но и «любит большую литературу и природу».

В российский прокат продолжают выходить архивные фильмы Хаяо Миядзаки. С 16 января зрители смогут увидеть в кинотеатрах картину «Ветер крепчает», до этого на больших экранах выходили «Мой сосед Тотторо», «Ходячий замок», «Рыбка Поньо на утесе» и многие другие.

Кроме того, Миядзаки занял третье место среди самых популярных режиссеров 2024 года по версии «Кинопоиска». Последний на данный момент фильм японского режиссера «Мальчик и птица» получил в этом году «Оскар» как «лучший анимационный фильм». До этого Миядзаки уже получал награду Американской киноакадемии за работу «Унесенные призраками».