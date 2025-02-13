Ощутимый рост цен на электроэнергию после введения дифференцированных тарифов стал «заметной проблемой», заявила RTVI замглавы комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. При этом, добавила она, решить этот вопрос могут только региональные власти.

Ранее жители Удмуртии, Липецкой области, ХМАО и других регионов пожаловались, что получили за январь огромные счета за электроэнергию из-за введенной дифференцированных тарифов, которые вводились в рамках борьбы с майнерами. В основном это касается домов, где нет газа и все отапливается за счет электричества. Некоторые граждане уже обратились за помощью к президенту России Владимиру Путину. В некоторых случаях ситуация сдвинулась с места: например, глава Липецкой области Игорь Артамонов пообещал сделать перерасчет и увеличить лимит потребления.

«Проблема достаточно заметная. Мы все получаем обращения на этот счет. И вчера как раз на закрытой части пленарного заседания Госдумы мы эту тему обсуждали. [Спикер ГД Вячеслав] Володин дал поручение [Николаю] Шульгинову, председателю профильного комитета по энергетике, разобраться. Но тут проблема заключается в том, о чем справедливо сказал Вячеслав Викторович [Володин], что это региональные решения», — сообщила Разворотнева.

Она напомнила, что в 2024 году Минэнерго обратилось к властям регионов с требованием ликвидировать перекрестное субсидирование между потребителями, физлицами и юрлицами.

«Сейчас, как известно, в большинстве случаев у нас жители платят меньше, чем юрлица. И регионам было сказано: либо вы продолжаете распространять это перекрестное субсидирование за свой счет, либо вы вводите дифференцированные подходы, квоты и так далее. И поэтому мы видим, что каждый регион принял свое решение. Это исключительно решение регионов, какую нижнюю границу социальной нормы они определяют и какой тариф они на это устанавливают», — сказала депутат.

Все понимают, что регионы находятся в «достаточно зависимом состоянии», потому что их бюджетов не хватает на то, чтобы продолжать «что-то субсидировать», отметила Разворотнева. Но в этой ситуации ни Госдума, ни правительство не могут что-то указывать или требовать, потому что все решают только субъекты РФ, подчеркнула она.

«Это результат договоренностей регионов со своими энергетиками. Я думаю, что здесь региональные службы по тарифам должны хорошенько поработать, еще раз проанализировать, насколько тот тариф соответствует действительности, нет ли там каких-то инвестиционных программ неэффективных и так далее», — сообщила собеседница RTVI.

При этом Разворотнева подчеркнула, что Госдума «эту ситуацию не снимает с контроля». По ее словам, депутаты в ближайшее время, скорее всего, проведут встречу с представителями правительства, включая Минэнерго, где будет обсуждаться и вопрос цен на электроэнергию. При этом парламентарий признала, что кабмин здесь вряд ли поможет.

«Хорошо, мы встретимся с Минэнерго. И оно нам ответит: да, но это же регионы. Вообще проблема законодательного решения не имеет, она имеет решение чисто политическое. Если, конечно, будет продолжаться это народное волнение, решение, думаю, будет найдено», — заявила она.

Разворотнева напомнила, что в июле ожидается «очень существенное» повышение тарифов на коммунальные услуги.

«Некий уровень политического возмущения, наверное, может привести к тому, что регионы начнут как-то находить деньги, как это обычно происходит, когда накал страстей растет. Так было с семейной ипотекой: еще на что-то вроде нет денег, не заложено в бюджете при такой ключевой ставке, но нашли же. Вот эта волшебная у нас ситуация в России, когда надо, все равно все находятся, все решения», — добавила парламентарий.

При этом депутат напомнила, что для граждан, у которых процент расходов на коммунальные услуги превышает определенный процент дохода семьи, предусмотрена субсидия.

«Они могут обратиться за получением субсидии, и, в общем, в среднем она 22% по стране. Например, в Москве ни одна семья не должна платить больше 10% своего дохода за коммуналку, остальное должно компенсироваться за счет субсидии», — сказала Разворотнева.

О жалобах на выросшие цены на электроэнергию из-за новых тарифов

В рамках борьбы с майнерами правительство ввело три диапазона объема потребления электроэнергии. Новые нормы действуют с 1 января 2025 года. С граждан, которые превысили лимит, автоматически начинают брать плату за более дорогой тариф.

Например, для Удмуртии они следующие: первый уровень (для социально незащищенных граждан) — 600 кВт/мес. Второй (так называемый «экономически обоснованный») — 600—900 кВт/мес. При превышении этого лимита «включается» третий («коммерческий») — свыше 900 кВт/мес. По меркам властей, под эту категорию должны попасть майнеры, которые ранее платили по обычным тарифам.

Однако учитывается и использование электрокотлов в районах, где нет газа. В Удмуртии эти диапазоны следующие: первый — до 3,9 тыс. кВт/мес в зимний период (с 1 октября по 31 мая), 600 кВт/мес — летом. Второй — 3,9 тыс. — 6 тыс. кВт/мес зимой, 600—900 кВт/мес — летом. Третий — более 6 тыс. кВт/мес зимой и свыше 900 кВт/мес соответственно.

В минстрое Удмуртии сообщили, что для граждан, у которых есть электрокотлы, нужны выписка из ЕГРН и копия технического паспорта, затем подать документы в «Энергосбыт». В этом случае за предыдущие месяцы можно будет получить перерасчет.

Одна из местных жительниц республики, проживающая в деревне, где нет газа, сообщила, что если раньше они платили по 10—15 тыс. рублей, то сейчас ей пришел счет на 35 тыс. рублей. Некоторые из граждан ХМАО сообщили, что с новыми тарифами для того, что не замерзнуть зимой, им придется платить от 50 тыс. до 70 тыс. рублей в месяц.

Жительница Нового Уренгоя (ЯНАО) рассказала в телеграм-канале «Обращения ЯНАО» что они получили платежки за январь и «в шоке от суммы».

«Цены на электроэнергию — это просто ужас. В доме платили 11—13 тысяч рублей, сейчас — 28! Мы сидим только на электроэнергии, воду из скважины тоже только с электричеством качаем. Экономить не получится, просто все перемерзнет!» — написала она.

В департаменте тарифной политики, энергетики и ЖКХ ЯНАО сообщили, что профильные ведомства в «ежедневном режиме ищут варианты решения проблемы», проводятся консультации с ФАС, Минэнерго, правительством России.

В Липецкой области одна из женщин пожаловалась, что если раньше у нее выходило 15 тыс. рублей, то сейчас уже 27 тыс.

Депутат Госдумы от ЯНАО Дмитрий Погорелый 12 февраля сообщил, что россияне, проживающие в частных домах негазифицированных поселков на Ямале и в Югре, получили счета за электроэнергию за январь, «в несколько раз превышающие суммы за декабрь прошлого года». Он отметил, что коллеги по нижней палате парламента сообщили ему, что эта проблема коснулась разных регионов России.