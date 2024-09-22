Те, кто хотел стать богатым за счет игры Hamster Kombat, оказались заложниками собственных ожиданий. Об этом RTVI заявил специалист по борьбе с финансовыми преступлениями в сфере криптовалют (CCAS) Виктор Першиков. Так он прокомментировал недовольство игроков после того, как разработчики раздали токены по итогам первого сезона.

«Есть переоценка ожиданий со стороны тех, кто пытался заработать. Очевидно, что многие люди, пользовавшиеся “Хамстером“, пытались накопить достаточное количество внутриигровой валюты, чтобы в дальнейшем ее обменять на реальные деньги. И в этой связи нужно понимать, что команда никогда ничего не обещала, не говорила ни о каких потенциальных доходах», — напомнил аналитик.

И хотя многие люди удивились, что после нескольких месяцев «тапания» они получат лишь от $5 до $15, на самом деле в этой ситуации все логично, продолжил Першиков.

«Никакие деньги из воздуха появляться не будут. Суммы такие, какими их определяет команда, исходя из того объема средств, который этот проект может обеспечить, и с учетом тех денег, которые он зарабатывал за последние месяцы. То, что этим недовольны те, кто хомяка тапал, — это их проблемы. Команда никогда не заявляла о каких-то там [больших] заработках», — добавил эксперт.

Першиков отметил, что учетные записи многих игроков были заблокированы, потому что они, по мнению авторов проекта, пытались «нечестным образом заработать все больше и больше количества монет». Блокировка, как и размер выигрышей, вызвала недовольство пользователей.

«На мой взгляд, всё абсолютно справедливо. Эта игра никогда не обещала сделать всех богатыми. Это были исключительно надежды тех, кто играл в “Хамстера“», — уточнил Першиков.

Ждать ли роста хомякоина

О перспективах Hamster Kombat пока рано говорить, поскольку он никогда не заявлялся как «существенный блокчейн-проект», подчеркнул аналитик. Сейчас, уверен собеседник RTVI, существенных перспектив у курса этой криптовалюты нет.

На дальнейшую судьбу хомякоинов будут влиять разные факторы, например, останется ли игра популярной, пояснил он. Кроме того, надо учитывать, что игроки попытаются обналичить виртуальные деньги, и это «тоже надавит на курс», предупредил Першиков.

«Пока что о прогнозировании и о реальном финансовом активе, на мой взгляд, говорить крайне преждевременно. Это просто игра, не более чем развлечение для команды, способ привлечь аудиторию и заработать на ней деньги, что и удалось сделать. О тех, кто в эту игру играл и надеялся на этом что-то заработать, конечно, никто не думал, и они не являются целевой аудиторией для команды проекта», — подытожил эксперт.

Создатели Hamster Kombat объявили о завершении первого сезона (он же AirDrop): часть игроков получила токены за активность и выполнение заданий, другая была заблокирована за «читерство» (как уверяют разработчики). Суммы при этом не впечатлили пользователей: многие получили около 1,5—2 тыс. токенов, каждый из которых стоит $0,01 или 0,9 рубля, то есть игроки в среднем заработали от 1,3 тыс. рублей до 2,2 тыс. рублей.

26 сентября состоится официальный листинг HMSTR на нескольких крупных криптобиржах, в том числе Binance, OKX, Bybit, Gate.io и Bitfinex. Сейчас цены за токен варьируются от $0.01 до $0.1, но нет никаких гарантий, что они не изменятся.

У части игроков во вкладке AirDrop появилась картинка «Ты в этом сезоне читерил. Играй честно в следующем сезоне, и тогда ты получишь дроп». Создатели Hamster Kombat внесли в список читеров некоторых игроков, которые якобы пользовались ботами для генерации ключей, чтобы пройти мини-игры. Однако не все пользователи с этим согласны, уверяя, что они играли честно. СМИ допускают, что авторы игры могли присваивать метки о читерстве рандомно, чтобы «отсеять часть аудитории» до раздачи токенов.