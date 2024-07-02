81-й Венецианский кинофестиваль откроется 28 августа мировой премьерой фильма Тима Бертона «Битлджус Битлджус». Об этом сообщается на сайте мероприятия.

«Я очень рад этому. Для меня большая честь представить этот фильм на Венецианском кинофестивале», — сказал Тим Бертон.

Как отмечает Deadline, сиквел «Битлджуса» будет показан на Венецианском фестивале вне основного конкурса.

Международный прокат «Битлджус Битлджус» стартует 4 сентября.

В продолжении культовой комедийной ленты 1988 года зрители снова увидят Майкла Китона в роли непредсказуемого и озорного демона Битлджуса. В фильме также снялись Вайнона Райдер, Кэтрин О’Хара, Джастин Теру, Моника Белуччи, Дженна Ортега и Уиллем Дефо.

«Битлджус Битлджус» рассказывает о семье Диц, которая возвращается в свой дом в Винтер Ривер после внезапной трагедии. Дочь Лидии (Райдер) — Астрид (Ортега) — обнаруживает портал в загробную жизнь, спрятанный в подвале. Она трижды произносит имя озорного духа Битлджуса, приглашая его снова сеять хаос в доме Диц.