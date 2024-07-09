Компания Disney приступила к работе над продолжением фильма «Дьявол носит Prada» (2006), сообщает Puck со ссылкой на источники. По информации портала, продюсером проекта станет Венди Файнерман, награжденная в 1994 году премией «Оскар» за свою работу над фильмом «Форрест Гамп».

Как пишет Puck, Файнерман удалось уговорить актрис Мерил Стрип и Эмили Блант, а также сценаристку Алин Брош Маккену «заключить контракт на продолжение популярного фильма».

Детали сюжета сиквела «Дьявол носит Prada» пока находятся на стадии обсуждения. По предварительным данным, в основу картины ляжет история героини Мерил Стрип, чей бизнес оказался на грани коллапса из-за кризиса традиционной фэшн-журналистики. Чтобы спасти свою карьеру, ей приходится объединить свои усилия со своей бывшей ассистенткой в исполнении Эмили Блант, которая стала исполнительным директором крупного фэшн-бренда.

В настоящий момент неизвестно, появится ли в продолжении «Дьявол носит Prada» Энн Хэтэуэй, исполнившая главную роль в оригинальном фильме.

«Я не думаю, что у этой истории когда-нибудь будет продолжение», — заявила актриса в интервью изданию «E!» в марте, отвечая на вопрос о возможном сиквеле.

В то же время Хэтэуэй призналась, что хотела бы вновь встретиться на съемочной площадке с Блант и Стрип, а также поработать с режиссером первой части «Дьявол носит Prada» Дэвидом Френкелем. По мнению актрисы, было бы уместным, если бы экранизация романа Лорен Вайсбергер осталась самостоятельным произведением, так как это придает фильму свой собственный шарм.

В апреле Хэтэуэй вновь назвала маловероятным свое участие в возможном продолжении «Дьявол носит Prada» в беседе с «Vmagazine». Одной из причин она назвала разницу между тем периодом, когда был снят фильм, и нынешней действительностью, насыщенной цифровыми технологиями.

Хэтэуэй также выразила надежду на то, что участникам съемочной группы оригинального фильма удастся поработать вместе на каком-нибудь другом проекте.