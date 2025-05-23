Продюсер и композитор Константин Меладзе в в Instagram* сообщил о закрытии проекта «ВИА Гра», которому в этом году исполнилось 25 лет. Последней песней коллектива стал трек Galileo, его релиз состоялся 23 мая.

«Я благодарен всем, кто в течение 25 лет работал со мной над этим проектом. Артисткам, музыкантам, администраторам, аранжировщикам, звукорежиссерам, режиссерам, стилистам, визажистам и всем, всем, всем. Это было прекрасное время, по которому у меня, тем не менее, нет никакой ностальгии», — написал Меладзе.

Он также выразил надежду на то, что песни «ВИА Гры» будут слушать еще долгие годы. Меладзе отметил, что композиции группы наполнены верой, надеждой и любовью.

Бывшая жена Меладзе, одна из экс-солисток «ВИА Гры» Вера Брежнева прокомментировала пост со словами: «Благодарю за все!». Другая солистка группы Ульяна Синецкая сравнила коллектив с семьей и поблагодарила Меладзе за сотрудничество.

Группа «ВИА Гра» была образована в 2000 году в Киеве. За годы существования в коллективе успели поработать около 20 вокалисток. Самыми известными участницами группы стали Надежда Грановская, Анна Седокова, Вера Брежнева, Светлана Лобода и Альбина Джанабаева. Группа выпустила пять студийных альбомов — «Попытка № 5», «Стоп! Снято!», «Stop! Stop! Stop!», «Биология» и «L.M.L.».

В 2013 году Константин Меладзе анонсировал выход международного реалити-шоу «Хочу V ВИА Гру», заявив, что настало время для обновления формата группы. Кастинги проходили в России, Беларуси, Казахстане и на Украине. Ведущими шоу были Вера Брежнева и Владимир Зеленский. Победительницами проекта стали Анастасия Кожевникова, Миша Романова и Эрика Герцег, которые пробыли в группе от пяти до семи лет.

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