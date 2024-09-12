Продюсер и генеральный директор Black Star Павел Курьянов (Пашу) ответил на призывы признать иноагентом певицу Клаву Коку из-за выступления на фестивале Glamotion в Германии в 2023 году. По его словам, против артистки приводятся «какие-то левые данные».

О том, что Клаву Коку, Бьянку и Jony могут признать иноагентами, сообщил Mash. По его данным, обращение к правоохранителям написали представители Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией, которые заявили, что в октябре 2023 года артисты давали концерты в Германии, организатор которых — некая Надежда Кинс — якобы «постоянно осуждала Россию» и «донатила часть доходов украинской армии». Гонорар за концерты российские исполнители получили в евро, утверждал Mash.

«Первое, наш организатор в Германии — это русский человек, и он никакого отношения к указанным людям не имеет. Указанных людей мы не знаем, слышать никогда не слышали. Это полное вранье», — сказал гендиректор Black Star, слова которого приводит Starhit.

Данные о гонораре Клавы Коки в евро он также назвал «враньем», добавив, что «русский человек рассчитывался на счет компании русскими рублями, на что есть подтверждающие все документы».

«Третье, с чего вдруг какой-то фонд решил, что выступать русским артистам для русскоязычных людей за границей, теперь это плохо? Мы с кайфом и с гордостью ездим за границей, выступаем для русских людей, куда они приходят с русскими флагами и продвигаем русскую культуру. Делали, делаем и всегда будем делать это», — заключил Курьянов.

В комментариях к публикации пользователи выразили поддержку Клаве Коке и ее продюсеру.