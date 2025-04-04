Швейцарский продюсер Жан-Луи Порше совершил самоубийство, ему было 76 лет, пишет Le Temps. Портал 24 Heures уточняет, что трагедия произошла 31 марта, спустя два дня после его дня рождения.

«В 2024 году Жан-Луи Порше попал в серьезную автокатастрофу. Сведения, поступавшие о его выздоровлении, были обнадеживающими, пока во вторник, 1 апреля, мы не узнали, что по злой иронии судьбы он решил покончить с собой накануне, в возрасте 76 лет», — пишет 24 Heures.

Порше родился 29 марта 1949 года в Лозанне на юго-западе Швейцарии. В 1984 году вместе с продюсером Жераром Рюэ основал компанию CAB Productions, которая получила известность благодаря выходу трилогии Кшиштофа Кесьлёвского «Три цвета» («Синий», «Белый», «Красный»).

24 Heures отмечает, что Порше «случайно» попал в киноиндустрии.

«Мы не ходили туда с моими родителями. И я не часто туда хожу. Я предприниматель, а не киноман», — говорил он сам.

Одной из работ Порше в качестве продюсера стал фильм «Дворец» 2022 года с участием российского актера Александра Петрова. Режиссером кинокартины выступил Роман Полански. Фильм собрал всего $972 тыс. в мировом кинопрокате, что привело Порше к финансовым трудностям.

«Я должен продолжать работать, если хочу оплачивать свои счета. Но я всегда работал, уже будучи ребенком, чтобы иметь возможность быть свободным в своем выборе, быть самим собой. Свобода обходится дорого», — приводит его слова 24 Heures.

В 2024 году Порше попал в автокатастрофу, но, по данным СМИ, смог восстановиться.