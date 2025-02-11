Госдума приняла в первом чтении законопроект о защите русского языка, призванный ограничить чрезмерное использование англицизмов и иностранных слов в рекламе, СМИ и на вывесках. Об этом сообщает корреспондент RTVI.

Законопроект поддержали 417 депутатов, воздержался один парламентарий ― зампред комитета Госдумы по информационной политике Евгений Попов.

«Если следовать букве [проекта] закона, то, условно говоря, сейчас в наших СМИ нельзя рассказать про песню “Сигма-бой” или нельзя сказать “зрада”, “перемога” и так далее. То есть, если мы будем следовать той букве законопроекта, кто будет это контролировать — экспертов, обычных людей, прямой эфир, не говоря о ведущих?» — сказал Попов.

Законопроект направлен на «обеспечение использования русского языка как государственного в публичном пространстве», а также на «защиту общественной среды от чрезмерного использования англицизмов и иностранных слов», отмечается в сопроводительных документах.

В законопроекте прописывается обязательное использование русского языка в бизнесе. Все тексты на иностранных языках, используемые в рекламе товаров и услуг, должны быть переведены на русский. Они должны быть идентичными по содержанию, равнозначными по размещению и техническому оформлению. По мнению депутатов, это не только поможет защитить русский язык, но и оградит россиян от недобросовестной рекламы.

Вывески, надписи, данные о товарах и акциях, названия жилых комплексов, поселков и микрорайонов должны быть выполнены на русском языке, следует из текста законопроекта. Норма не касается товарных знаков и фирменных наименований, сказала во время обсуждения глава комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова. Бренды и уже существующие ЖК и поселки переименовывать не будут.

Казакова сослалась на мнение представителей отрасли о том, что нормы должны коснуться только строящихся объектов и находящихся на стадии подготовки проектной документации. Чтобы эти процессы шли комфортно, нужно предусмотреть переходный период, отметила депутат.

«Никто не предлагает переименовывать вайфай»

Депутат Михаил Матвеев во время обсуждения законопроекта обратил внимание, что дело не только в англицизмах, и привел в пример распространение информации на таджикском языке в роддомах. Первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов согласился, что формулировка в законопроекте требует уточнения.

Он отметил, что речи о запрете иностранных слов и о том, чтобы «по щелчку поменять то, что пышным цветом развивалось 40 лет», не идет.

«Целый ряд иностранных слов уже прочно вошли в нашу жизнь и останутся, поскольку они не имеют аналогов в нашем родном языке. Никто не предлагает переименовывать, условно говоря, вайфай», — сказал Шолохов.

По его словам, во избежание разночтений в правоприменении предлагается обязательная отсылка к словарям, разработка и утверждение которых планируется до конца года. Также предусматривается переходный период, чтобы предлагаемые нововведения для общества и бизнеса «вступали в силу максимально плавно», добавил парламентарий.

«Если во времена Пушкина язык действовал как живой организм и он сам определял, что ему отобрать, а что оставить, то сегодня <…> зачастую эти новеллы в него буквально вживляют, невзирая на необходимость и невзирая на желание», — сказал Шолохов.

По его словам, во всем мире идет «агрессивная и целенаправленная атака на национальные культуры». Шолохов процитировал выражение «бессмысленный народ» из стихотворения Александра Пушкина и призвал не приветствовать «обессмысливание народа».

«Мы с вами за последнее время стали свидетелями, как этот бессмысленный модный народ не родину защищать идет, а бежит, не помогает ей, а готов сражаться с ней за тот язык, который ему ближе — уже не наш, не русский язык», — сказал Шолохов.

Ко второму чтению законопроект будет доработан.