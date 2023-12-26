На Новый год жителей Москвы ожидает «барическая депрессия» и очень короткий световой день, однако снежная погода сможет улучшить настроение москвичей и гостей столицы. Об этом RTVI рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В ночь с 25 на 26 декабря в Москве было зафиксировано «экстремально низкое» атмосферное давление, достигшее показателей 40-летней давности, сообщил Вильфанд.

«В атмосферной циркуляции существуют такие метеорологические понятия, как циклон, антициклон, ложбина низкого давления, гребень высокого давления. Эти термины характеризуют барическое поле — то есть, атмосферное давление над достаточно большим регионом и над конкретным пунктом в частности. Практически над всей европейской частью страны, сейчас очень низкое давление. Причем сам циклон — область низкого давления, где циркуляция против часовой стрелки — очень интересное образование, не часто встречающееся», — пояснил он.

Вильфанд отметил, что у этого циклона удалось определить четыре «центра» в разных регионах Европейской части России, один из которых расположен над Москвой.

«Что такое низкое давление зимой? Во-первых, это теплая погода. Во-вторых — низкое давление, циклоническая циркуляция. Это означает, что над пунктом, где наблюдается экстремально низкое давление — плотные облака, которые не предполагают никаких проникновений солнечных лучей. Солнце сейчас и так совсем небогато энергией, особенно в период зимнего солнцестояния. Очень короткий световой день, а тут еще и плотные облака», — рассказал он.

В такой ситуации обычно наблюдается «хмурая» погода, солнечные лучи не играют серьезной роли в формировании «теплового баланса», а дневная и ночная температур совершенно не зависят от солнечной энергии.

«В течение этой недели вполне возможна ситуация, особенно в последние дни года, когда температура ночью — выше, чем днем. Потому что, повторяю — солнце никакой роли не играет. Если шторками закрыть окно, то по термометру не определить — день сейчас или ночь, поэтому лучше держать их открытыми», — пояснил Вильфанд.

Он также отметил, что в последние рабочие дни уходящего года температура ночью может доходить до -2 градусов, что позволяет ожидать небольших осадков в виде снега, однако к 29 декабря температурный фон вновь вернется к околонулевым показателям.

«Такая предновогодняя погода связана с барической депрессией. «Депрессия» — это синоним «циклона», ложбина низкого давления. Это, конечно, сказывается, но к большому счастью, на подстилающей поверхности — снег. Если бы не было снега — действительно, было бы скучновато, эта депрессия влияла бы. Психологи отмечают, что длительное отсутствие солнца сказывается на настроении человека, то есть — депрессия барическая может перейти в депрессию человеческую», — сказал Вильфанд.

Он также напомнил, что отражательная способность снега («альбедо») составляет до 90%, благодаря чему «даже хилого света достаточно, чтобы сразу стало светлее и вокруг, и на душе».

«В новогоднюю ночь снег, конечно же, в Москве будет, несмотря на теплую погоду, особенно в пригородах. Вот тут уж удовольствие полное — высота снега минимум 20 см высота. И хотя будет очень теплая ночь, на 5-6 градусов выше нормы, все равно — когда есть снег, то можно с детишками играть в снежки, валять снежную бабу, катать на саночках. Это настоящее удовольствие в новогоднюю ночь», — заключил Вильфанд.