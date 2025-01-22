Программа так называемых «золотых паспортов» — предоставления гражданства в обмен на инвестиции — по-прежнему находится на паузе для россиян. Об этом в специальном интервью RTVI рассказал посол Мальты в России Кармело Ингуанез.

«Насколько мне известно, она все еще на паузе из-за того, что происходит на Украине. Она все еще на паузе, и мы больше не принимаем заявки на гражданство от россиян. По сей день — нет», — подтвердил Кармело Ингуанез.

Она была заморожена для заявителей из России, а также Беларуси в 2022 году после начала полномашстабного военного конфликта на Украине.

По словам посла, «вряд ли есть официальная статистика» насчет того, сколько граждан России успели воспользоваться этой программой.

«Но не думаю, что они исчисляются тысячами», — отметил собеседник RTVI.

В настоящее время Мальта остается последней страной Евросоюза, которая сохранила программу «золотых паспортов» — не «золотых виз», предлагающих ВНЖ, а именно «золотых паспортов». Как подтвердил мальтийский посол, у Брюсселя были опасения в связи с этой программой, и дело рассматривалось в Европейском суде.

«Сейчас мы изменили порядок получения паспорта по программе инвестиций, и на данный момент все указывает на то, что Еврокомиссия принимает наши доводы, и Европейский суд также принял наши доводы», — рассказал дипломат.

Кармело Ингуанез также сообщил, что массового лишения россиян мальтийского гражданства не наблюдается.

«В целом у нас не было проблем. Как вы упомянули, были один или два случая — не только с россиянами, но и с некоторыми другими гражданами. Но на сегодняшний день нет каких-то проблем с этой схемой», — заключил дипломат.