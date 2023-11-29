Лидер рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич* рассказал в программе RTVI «Вы держитесь!» с Марианной Минскер, что думает о войне в Израиле, санкциях против России, попадании в список иноагентов и отмене концертов.

О войне в Израиле

7 октября я еще был на гастролях, и, скажем так, все это случилось не при мне. Дело в том, что страна у нас маленькая, и вообще жители себя ощущают практически одной семьей. И, если что-то подобное происходит, — а ничего подобного, насколько я знаю, не происходило еще никогда — то все это переживают очень сильно, конечно.

И, вообще говоря, я видел некоторые кадры, которые эти уроды (боевики ХАМАС. — Прим. RTVI) сами снимали, — это не для слабонервных людей.

О том, как собрал деньги на помощь ЦАХАЛ

С женой мы две акции сделали в Тель-Авиве и в Хайфе. Мы вино производим уже несколько лет. И вот мы сделали два таких вечера с дорогими билетами, с нашим вином, с разговорами. Я несколько песен спел.

Собрали за вечер 120 или 140 тыс. шекелей ($32-37 тыс. — Прим. RTVI) , я не помню — но, в общем, достаточно приличную сумму. Деньги пошли на бронежилеты для одной воинской части, на легкие бронежилеты.

О том, не «переборщил» ли Израиль с ответом

Вы знаете, я, честно, не хочу с экрана на эту тему распространяться. Я представляю, сколько вам потом прилетит. Но вот когда ХАМАС сотрут с лица земли, тогда я посчитаю, что можно остановиться.

Об антиизраильских выступлениях в мире

Поразительным образом работает мировая пропаганда. Много антиизраильских выступлений, но также очень много и произраильских выступлений — но слышим, в основном про первое. Вот это удивительно.

Это проявление, прежде всего, левацких настроений, которые за все хорошее и против всего плохого, которые считают, что если бедные, им надо помогать, а богатые виноваты. Это такое пролетарское, новопролетарское. Самое скверное, что они ничего не хотят ни знать, ни слышать, ни видеть. Вот это очень плохо.

Об отмене концертов в Средней Азии

Я не знаю деталей, но я знаю, что организаторам стали поступать угрозы.

Звонили какие-то придурки, обещали сорвать концерт. Организаторы испугались. Ну, что, нам надо было их уговаривать?

Мы не стали их уговаривать. В конце концов, они на себя берут огромную ответственность.

В мире происходит очень много того, чего я некоторое время назад предположить не мог. Пожалуй, этим жизнь и интересна, хотя хорошего в этом очень мало. Вообще происходит какое-то безумие, и оно меня совсем не радует.

В конце октября стало известно, что концерты Макаревича* в Казахстане, Узбекистане и Киргизии отменяются из-за произраильской позиции музыканта. В частности, режиссер Нуртас Адамбай заявил, что Макаревичу* «не место в Казахстане», так как он «поддерживает убийства мусульман». Музыкант же заявил, что «ХАМАС — это не ислам».

О том, мог ли бы отказаться от ордена, как Джон Леннон

Что было написано в письме, приложенном к ордену, который он вернул королеве? «Я протестую против того, что моя песня не попала в хит-парад». Это абсолютно эпатажная история.

Как у нас хотели к любому телодвижения Beatles пришить какую-то политику… Да плевали они на эту политику, я вас уверяю.

Да ни черта они не протестовали. Они сидели и писали свои песни прекрасные.

Во-первых, глупо что-либо повторять, правда? Он уже эту оперу исполнил. Во-вторых, на черта это нужно?

В 1969 году Джон Леннон отказался от ордена, который получил вместе с другими участниками Beatles в 1965-м. Он заявил, что отказывается от награды в знак протеста против вмешательства Великобритании в военный конфликт в Нигерии, поддержки США во Вьетнаме и того, что его песня Cold Turkey теряет позиции в чартах.

О своих взглядах

Я не стал другим, это совершенно точно. Вот это я могу гарантировать. Может быть, это кого-то раздражает. Но представления о добре и зле у меня не изменились за последние 50 лет, ну, никак <…>

Мое расхождение с властями началось в 1978-м.

Я делаю то, что я считаю нужным делать. А думать о том, чем мой шаг отзовется через 10 лет — это быть слишком высокого о себе мнения.

О чиновниках на его концертах

Значит, присный Дмитрий Анатольевич Медведев… В каком-то городе мы были на гастролях — не помню, по-моему, в Красноярске. Он был с какой-то деловой поездкой в этом городе, и он буквально на пять минут забежал. У нас был саундчек, мы настраивали звук.

Ну, конечно, все было придумано-поставлено, потому что его снимало телевидение в этот момент. Этот коротенький сюжет потом показали в новостях, что Дмитрий Анатольевич нашел время посетить группу «Машина времени».

Дальше началось повально: в каждом городе губернатор считал своим долгом к нам зайти.

Вы как думаете, они вдруг стали все поклонниками или просто они поняли, что это вектор такой?

О санкциях против России

Ну, они не так сработали, как ожидалось. То есть они, конечно, сработали, но Россия на удивление прямо вот как-то из этого дела выкарабкивается. Санкции обходят, продают через третьи страны что-то, постоянно вскрываются какие-то сделки на сотни миллионов долларов.

О том, почему не будет выступать в России

Я не стану сейчас выступать на сцене в России по двум причинам. Первая причина — это невозможно. И вторая причина — у меня нет ни малейшего желания там выступать <…>

Я не слежу за новостями из России. У меня тут своих новостей хватает <…>

Я не скучаю по России по той простой причине, [что] та Россия, которую я очень любил, ее сегодня нет все равно.

Ее очень здорово испоганили, и в сегодняшнем виде она меня не привлекает к себе.

О реестре иноагентов

Вся это придумка с этими иноагентами — это дурость высочайшей марки. И что надо, рыдать по этому поводу, что ли?

О сравнении современной России с брежневским СССР

Конечно, [сейчас] хуже. Во-вторых, простите, я скажу спорную и очень субъективную вещь. Но война в далеком Афганистане — это не [конфликт] с Украиной. [Конфликт] с Украиной — это практически [конфликт] со своим же народом.

Во-вторых, как ни душно было [в СССР], но мы продолжали заниматься своим делом. Мы записывались худо-бедно. Мы выступали. Сегодня это невозможно.

Я уехал, как только понял, что мне не дадут тут работать. А чем я еще буду заниматься?

О возможности новой «перестройки»

То, что вот этот режим не будет вечным — это абсолютно точно. И то, что он сменится на противоположный — это абсолютно точно. И я не могу сказать, когда. Но то, что все идет волнами, все идет по синусоиде — снизу вверх, а потом сверху вниз, а потом опять снизу вверх. Вот шаг этой синусоиды нам знать не дано. Мы можем несколько его сокращать или растягивать, чем, собственно, каждый занимается осознанно или не осознанно.

Но то, что все это не вечно… Глупо было бы думать, что это навсегда.

* внесен Минюстом России в реестр иноагентов