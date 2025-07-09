Китайский производитель игрушек Pop Mart, известный своими коллекционными фигурками Labubu, обратился в Роспатент с заявкой о регистрации товарного знака. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на данные службы.

Производитель хочет закрепить права на бренд Labubu в 14 товарных категориях. Заявка, поданная 4 июля, при успешной регистрации откроет компании возможности для выпуска широкого ассортимента — от тематических сувениров до предметов гардероба и украшений.

Как писал ТАСС, до китайского производителя аналогичные заявки на товарный знак Labubu подали две российские компании — «Глобал трейд» и Natura Siberica. В частности, «Глобал трейд» обратилась в ведомство 2 июня с намерением зарегистрировать бренд для производства текстильных изделий домашнего назначения и предметов гардероба.

Заявка от Natura Siberica была зарегистрирована 6 июня с целью оформления прав на товарный знак для категорий: парфюмерно-косметическая продукция, средства для ухода за зубами и волосами.

Коллекционная фигурка Labubu превратилась в визитную карточку Pop Mart после того, как компания в 2019 году приобрела права на образ у его создателя — дизайнера Касинга Луна.

Феноменальный успех бренда Labubu стартовал в 2024 году, первоначально охватив азиатский рынок, а затем благодаря поддержке мировых знаменитостей и вирусным челленджам в соцсетях распространился по всему миру, включая Россию.

Благодаря этому бренду, финансовые показатели производителя достигли 1,8 млрд долларов выручки в 2024 году при 400-процентном росте акционной стоимости.