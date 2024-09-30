После похолодания, которое наблюдается в Москве в последние дни сентября, в столицу вернется теплая погода, рассказал RTVI ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его словам, «старое бабье лето» продержится всю неделю, но ближе к выходным температура немного снизится.

«Похолодание, которым закончился сентябрь, оказалось очень непродолжительным. Уже завтра за погоду Москвы и окрестностей будет отвечать обширный антициклон, влияние которого задержится на всю рабочую неделю», — сказал Леус.

Синоптик заявил, что неделе 30 сентября-6 октября дождей ждать не стоит. По словам Леуса, температура постепенно начнет повышаться.

«Можно сказать, что в столицу придет старое бабье лето. Днем во вторник в Москве +16-18 градусов. Среда и четверг станут самыми теплыми днями этой недели — около +20, и на пару градусов прохладнее будет в пятницу. Регион пока обойдется без дождей, без заморозков. Ночные показания термометра в пределах +4-9 градусов. В пятницу в небе начнут появляться облака, но каких-то существенных дождей они не принесут», — отметил ведущий специалист «Фобоса».

Москву в первые дни октября ожидает переменная облачность, а в ночь на 5 октября холодный атмосферный фронт вернет осеннюю погоду в регион, уточнил Леус.